Волонтёры будут помогать белгородцам в голосовании за дизайн-проекты благоустройства

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Проголосовать за объект, который благоустроят в следующем году, помогут волонтёры.
Ребята помогут тем, у кого нет технической возможности проголосовать на компьютере или телефоне. К волонтёрам можно подойти, они расскажут и покажут, помогут проголосовать. Добровольцы будут работать в торговых центрах.
Вероника Новикова, замминистра ЖКХ области
Точки размещения волонтёров опубликуют в ближайшее время на сайтах правительства области, министерства ЖКХ и администрациях районов.
В текущем году от Белгородской области было подано 393 заявки от волонтёров. В итоге в добровольческий корпус вошли 300 человек. Самому старшему помощнику 72 года.
Напомним, что голосование продлится с 15 апреля по 31 мая на сайте za.gorodsreda.ru. В этом году голосование проводят по 30 объектам благоустройства.