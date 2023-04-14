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Волонтёры будут помогать белгородцам в голосовании за дизайн-проекты благоустройства

14 апреля 2023, 10:51
Фото: 1MI
Белгородцы, которые не имеют технической возможности проголосовать за проект благоустройства территории, смогут обратиться за помощью к волонтёрам в торговых центрах.

Проголосовать за объект, который благоустроят в следующем году, помогут волонтёры.  

Ребята помогут тем, у кого нет технической возможности проголосовать на компьютере или телефоне. К волонтёрам можно подойти, они расскажут и покажут, помогут проголосовать. Добровольцы будут работать в торговых центрах.
Вероника Новикова, замминистра ЖКХ области

Точки размещения волонтёров опубликуют в ближайшее время на сайтах правительства области, министерства ЖКХ и администрациях районов.

В текущем году от Белгородской области было подано 393 заявки от волонтёров. В итоге в добровольческий корпус вошли 300 человек. Самому старшему помощнику 72 года.

Напомним, что голосование продлится с 15 апреля по 31 мая на сайте za.gorodsreda.ru. В этом году голосование проводят по 30 объектам благоустройства.

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#Алина Харина#Дизайн-проект#Голосование#Волонтёр#Общество#Белгородская область#Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
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