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ДПС

Белгородца на один год ограничили в свободе за аварию с тремя сбитыми пешеходами

14 февраля 2024, 08:03
Фото: 1MI
ДПС

Белгородец заплатит компенсацию за ДТП со сбитыми пешеходами

Авария случилась в посёлке Чернянка. 22-летний водитель сбил на нерегулируемом переходе троих человек. Одному из пострадавших причинён тяжкий вред здоровью. Суд уже назначил наказание, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
ДТП

22-летний житель Чернянского района за рулём автомобиля сбил троих пешеходов. Белгородцы в этот момент шли по нерегулируемому переходу на одной из улиц посёлка.

В результате аварии одному пешеходу причинён тяжкий вред здоровью. Остальные двое отделались лёгкими последствиями.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Суд назначил автомобилисту наказание в виде одного года ограничения свободы.

Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших. В их пользу с осуждённого взыскали компенсацию морального вреда в общей сумме 485 тыс. рублей.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Чернянский район#Пешеходы#Компенсация#Белгород#Ограничение свободы#Александра Склярова
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