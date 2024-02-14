Белгородца на один год ограничили в свободе за аварию с тремя сбитыми пешеходами

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
22-летний житель Чернянского района за рулём автомобиля сбил троих пешеходов. Белгородцы в этот момент шли по нерегулируемому переходу на одной из улиц посёлка.
В результате аварии одному пешеходу причинён тяжкий вред здоровью. Остальные двое отделались лёгкими последствиями.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Суд назначил автомобилисту наказание в виде одного года ограничения свободы.
Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших. В их пользу с осуждённого взыскали компенсацию морального вреда в общей сумме 485 тыс. рублей.