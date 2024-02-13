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Смертельное ДТП в Корочанском районе

Число пострадавших в смертельной аварии с автобусом под Белгородом возросло до семи

13 февраля 2024, 07:45
Фото: УМВД России по Белгородской области
Смертельное ДТП в Корочанском районе

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП под Белгородом

Прокуратура Корочанского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельной аварии, сообщили в региональном ведомстве. В результате ДТП погибли трое человек, ещё семеро пострадали, уточнили в УМВД.

Вчера, 12 февраля, в 06:25 на трассе в районе села Анновка Корочанского района произошла смертельная авария. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший работников одного из предприятий.

По предварительной информации УМВД, водитель Hyundai Accent не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, из-за чего иномарка столкнулась с автобусом Volkswagen Crafter. Погибли три человека: 27-летняя девушка, которая была за рулём легковушки, её пассажиры — 24-летний парень и 32-летняя женщина.

Стало известно, что число пострадавших выросло до семи. Травмированы мужчина, который находился в автомобиле Hyundai, 42-летний водитель автобуса, а также пятеро его пассажиров.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Прокуратура Корочанского района взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.

Трое погибли, четверо ранены: смертельная авария произошла утром под Белгородом
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