Число пострадавших в смертельной аварии с автобусом под Белгородом возросло до семи

По предварительной информации УМВД, водитель Hyundai Accent не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, из-за чего иномарка столкнулась с автобусом Volkswagen Crafter. Погибли три человека: 27-летняя девушка, которая была за рулём легковушки, её пассажиры — 24-летний парень и 32-летняя женщина.