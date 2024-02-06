А был ли перерасчёт? Белгородцы недовольны счетами за ЖКУ после коммунальной аварии

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Updated Сегодня, 15:46
Старооскольцам объяснили, как выполнялся перерасчёт за коммуналку после порыва на магистральном трубопроводе теплотрассы. Тогда из-за аварии без тепла остались 2/3 города.
В соцсетях появились обращения от местных жителей, которые получили квитанции об оплате коммунальных услуг за январь. Анатолий Гончаров, руководитель «Теплоэнерго», утверждает, что все начисления сделали правильно. Увеличение платы было связано с морозом, так как в прошлом месяце средняя температура воздуха составляла -7 °C (в декабре -2 °C).
Перерасчёт платы за отопление произведён тем абонентам, у кого нет общедомовых счётчиков. Информацию об этом разместили в едином платёжном документе. Остальным, у кого эти счётчики есть, отсутствие тепла зафиксировали приборами учёта. Дополнительного перерасчёта у этих потребителей не потребовалось.