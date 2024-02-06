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Отопление

А был ли перерасчёт? Белгородцы недовольны счетами за ЖКУ после коммунальной аварии

6 февраля 2024, 15:46
Фото: 1MI
Отопление

Старооскольцам объяснили, как выполнялся перерасчёт платы за ЖКХ после аварии

Руководитель «Теплоэнерго» утверждает, что все начисления за тепло были сделаны правильно, сообщает администрация Старооскольского горокруга. Причиной увеличения платы за отопление стала морозная погода.
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ЖКХ

Старооскольцам объяснили, как выполнялся перерасчёт за коммуналку после порыва на магистральном трубопроводе теплотрассы. Тогда из-за аварии без тепла остались 2/3 города.

В соцсетях появились обращения от местных жителей, которые получили квитанции об оплате коммунальных услуг за январь. Анатолий Гончаров, руководитель «Теплоэнерго», утверждает, что все начисления сделали правильно. Увеличение платы было связано с морозом, так как в прошлом месяце средняя температура воздуха составляла -7 °C (в декабре -2 °C).

Перерасчёт платы за отопление произведён тем абонентам, у кого нет общедомовых счётчиков. Информацию об этом разместили в едином платёжном документе. Остальным, у кого эти счётчики есть, отсутствие тепла зафиксировали приборами учёта. Дополнительного перерасчёта у этих потребителей не потребовалось.

Напомним, что авария произошла 15 января в микрорайоне Лесном. Позже глава округа Андрей Чесноков сообщил, что всем абонентам, которые остались без отопления и горячей воды на время аварии и её устранения, автоматически пересчитают плату за коммуналку.

Оставшимся без горячей воды и отопления белгородцам пересчитают плату за ЖКУ
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