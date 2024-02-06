А был ли перерасчёт? Белгородцы недовольны счетами за ЖКУ после коммунальной аварии

Перерасчёт платы за отопление произведён тем абонентам, у кого нет общедомовых счётчиков. Информацию об этом разместили в едином платёжном документе. Остальным, у кого эти счётчики есть, отсутствие тепла зафиксировали приборами учёта. Дополнительного перерасчёта у этих потребителей не потребовалось.