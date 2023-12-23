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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Жители многоэтажки в Белгороде остались без отопления из-за аварии

Жители многоэтажки в Белгороде остались без отопления из-за аварии

23 декабря 2023, 09:56
Фото: 1MI
Восстановить тепло в доме ответственные службы должны через четыре часа. Подробнее сообщили в Telegram-канале мэрии областного центра.
Сюжет
Авария

По информации городских властей, в районе дома № 145а по проспекту Б. Хмельницкого произошла авария на теплотрассе. На месте работает аварийная служба и управляющая компания.

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, специалисты делают всё, чтобы восстановить отопление в доме.
Мэрия Белгорода

По предварительной информации, работы завершат через четыре часа.

Напомним, в начале декабря авария на теплотрассе произошла в Яковлевском горокруге. Специалисты работали над устранением порывов. Без тепла остался город и больница. В экстренном случае готовы были запустить модульную котельную и тепловые пушки. Однако это не понадобилось.

Что происходит с отоплением и питанием в детском отделении инфекционки в Белгороде?
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#Авария#Отопление#Новости Белгорода#Мэрия#Специалисты#Теплотрасса#Белгород#Кристина Семенчук
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