Жители многоэтажки в Белгороде остались без отопления из-за аварии

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По информации городских властей, в районе дома № 145а по проспекту Б. Хмельницкого произошла авария на теплотрассе. На месте работает аварийная служба и управляющая компания.
Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, специалисты делают всё, чтобы восстановить отопление в доме.
Мэрия Белгорода
По предварительной информации, работы завершат через четыре часа.
Напомним, в начале декабря авария на теплотрассе произошла в Яковлевском горокруге. Специалисты работали над устранением порывов. Без тепла остался город и больница. В экстренном случае готовы были запустить модульную котельную и тепловые пушки. Однако это не понадобилось.