Жители многоэтажки в Белгороде остались без отопления из-за аварии

Напомним, в начале декабря авария на теплотрассе произошла в Яковлевском горокруге. Специалисты работали над устранением порывов. Без тепла остался город и больница. В экстренном случае готовы были запустить модульную котельную и тепловые пушки. Однако это не понадобилось.