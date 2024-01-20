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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

ДТП с иномаркой и «Ладой»

Водитель «Лады» не уступил дорогу иномарке: в аварии есть пострадавшие

20 января 2024, 12:43
Фото: УМВД по Белгородской области
ДТП с иномаркой и «Ладой»

Три человека пострадали в ДТП под Белгородом

Авария произошла в Яковлевском горокруге. Пострадали водитель иномарки и два пассажира отечественного авто. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Два ДТП накануне зарегистрировали в Белгородской области. В обоих пострадали люди.

19 января в Яковлевском горокруге на трассе «Северный подъезд к г. Белгороду» около 17:10 38-летний водитель «Лады Весты» на нерегулируемом перекрёстке при повороте не уступил дорогу автомобилю Daewoo. За рулём сидел 39-летний мужчина. Автомобили столкнулись. В аварии пострадали водитель иномарки, а также два пассажира отечественного авто — мужчины 31 и 36 лет.

Второе ДТП зафиксировали в Старом Осколе днём на улице Мебельной. 20-летний водитель BMW не выдержал дистанцию с иномаркой Lexus. Автомобили столкнулись. В аварии травмы получила пассажирка второй иномарки.

Напомним, ранее в Ракитянском районе произошло жёсткое ДТП, в котором погибли два человека. Молодой водитель «Газели» попытался обогнать КамАЗ, но на встречке столкнулся с автомобилем «Ока». В результате аварии люди, сидевшие в легковушке, скончались.

«Газель» пыталась обогнать КамАЗ, но врезалась в «Оку»: погибли два человека
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#Белгородская область#ДТП#Старый Оскол#Полиция#Иномарка#Столкновение#Лада#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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