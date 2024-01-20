Водитель «Лады» не уступил дорогу иномарке: в аварии есть пострадавшие

19 января в Яковлевском горокруге на трассе «Северный подъезд к г. Белгороду» около 17:10 38-летний водитель «Лады Весты» на нерегулируемом перекрёстке при повороте не уступил дорогу автомобилю Daewoo. За рулём сидел 39-летний мужчина. Автомобили столкнулись. В аварии пострадали водитель иномарки, а также два пассажира отечественного авто — мужчины 31 и 36 лет.