Водитель «Лады» не уступил дорогу иномарке: в аварии есть пострадавшие

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Два ДТП накануне зарегистрировали в Белгородской области. В обоих пострадали люди.
19 января в Яковлевском горокруге на трассе «Северный подъезд к г. Белгороду» около 17:10 38-летний водитель «Лады Весты» на нерегулируемом перекрёстке при повороте не уступил дорогу автомобилю Daewoo. За рулём сидел 39-летний мужчина. Автомобили столкнулись. В аварии пострадали водитель иномарки, а также два пассажира отечественного авто — мужчины 31 и 36 лет.
Второе ДТП зафиксировали в Старом Осколе днём на улице Мебельной. 20-летний водитель BMW не выдержал дистанцию с иномаркой Lexus. Автомобили столкнулись. В аварии травмы получила пассажирка второй иномарки.
Напомним, ранее в Ракитянском районе произошло жёсткое ДТП, в котором погибли два человека. Молодой водитель «Газели» попытался обогнать КамАЗ, но на встречке столкнулся с автомобилем «Ока». В результате аварии люди, сидевшие в легковушке, скончались.