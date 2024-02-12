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Смертельная авария в Корочанском районе

Трое погибли, четверо ранены: смертельная авария произошла утром под Белгородом

12 февраля 2024, 07:10
Фото: региональное УМВД
Смертельная авария в Корочанском районе

В ДТП с микроавтобусом под Белгородом погибли три человека

Авария случилась около 06:30 на трассе в Корочанском районе. Погибли три человека — водитель и пассажиры легковушки. Ранены ещё четверо. Подробности смертельной аварии сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Сегодня, 12 февраля, около 06:30 в Корочанском районе на 80-м километре федеральной автодороги Белгород — М-4 «Дон» вблизи села Анновка случилась смертельная авария.

За рулём Hyundai Accent находилась 28-летняя девушка, иномарка ехала со стороны Корочи в направлении Нового Оскола. По предварительным данным, автомобилистка не справилась с управлением, из-за чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП девушка, находившаяся за рулём легковушки, и двое её пассажиров — мужчина и женщина — от полученных травм скончались на месте. Двух пассажиров и водителя автобуса, а также ещё одного пассажира легковушки госпитализировали.

В региональном УМВД сообщили, что автобус перевозил работников предприятия. Внутри находилось семеро человек, включая водителя.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

Смертельная авария в Корочанском районеСмертельная авария в Корочанском районе
Смертельная авария в Корочанском районеСмертельная авария в Корочанском районе
Смертельная авария в Корочанском районеСмертельная авария в Корочанском районе
Смертельная авария в Корочанском районе
Фото: региональное УМВД

Напомним, что 31 октября около 06:50 на шестом километре дороги Короча — Губкин — граница Курской области случилась смертельная авария с участием автобуса, на котором на работу ехали сотрудники «Мираторга». В результате аварии погибли два человека, ещё пятерых доставили в медицинское учреждение.

В смертельной аварии под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»
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