Трое погибли, четверо ранены: смертельная авария произошла утром под Белгородом

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Сегодня, 12 февраля, около 06:30 в Корочанском районе на 80-м километре федеральной автодороги Белгород — М-4 «Дон» вблизи села Анновка случилась смертельная авария.
За рулём Hyundai Accent находилась 28-летняя девушка, иномарка ехала со стороны Корочи в направлении Нового Оскола. По предварительным данным, автомобилистка не справилась с управлением, из-за чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП девушка, находившаяся за рулём легковушки, и двое её пассажиров — мужчина и женщина — от полученных травм скончались на месте. Двух пассажиров и водителя автобуса, а также ещё одного пассажира легковушки госпитализировали.
В региональном УМВД сообщили, что автобус перевозил работников предприятия. Внутри находилось семеро человек, включая водителя.
В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, что 31 октября около 06:50 на шестом километре дороги Короча — Губкин — граница Курской области случилась смертельная авария с участием автобуса, на котором на работу ехали сотрудники «Мираторга». В результате аварии погибли два человека, ещё пятерых доставили в медицинское учреждение.