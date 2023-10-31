Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Видео с места аварии

В смертельной аварии под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»

31 октября 2023, 07:08
Фото: "МВД Медиа"
Видео с места аварии
Смертельная авария с грузовиком и автобусом «Мираторга» произошла утром 31 октября в Корочанском районе. Двое человек погибли, ещё пять оказались ранены. Следователи выясняют все детали произошедшего, сообщили в «МВД Медиа».
Сюжет
Авария

Сегодня, 31 октября, около 06:50 на шестом километре дороги Короча — Губкин — граница Курской области произошла страшная авария, в которой погибли люди. По предварительной информации, 38-летний водитель микроавтобуса вёз работников местного предприятия, когда произошло столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем.

В результате аварии погибли два человека, ещё пять оказались ранены, их доставили в медицинское учреждение.

В настоящий момент участок дороги, где произошло ДТП, закрыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и личности погибших устанавливаются.

Видео с места аварии
Видео: "МВД Медиа"
В страшном ДТП в Белгородской области погибли люди
Узнать подробнее
Читайте также:
Неудачный обгон: два водителя погибли в ДТП на белгородской трассеПострадавшую в ДТП девочку переведут на лечение из Белгорода в МосквуПотребовался специнструмент: двух белгородцев зажало в машинах после массового ДТП
#Видео#Белгородская область#Авария#Корочанский район#Белгород#Автомобильная авария#Александра Склярова#Смертельная авария
Подпишитесь
Учёт не ведём: власти не ответили на вопрос о погибших при восстановлении приграничья
Сегодня, 09:45
Работников «Мираторга», погибших в ДТП, перевозила спецорганизация
Сегодня, 07:28
Большая смертность: 222 белгородца умерли за год от токсико-химических отравлений
Сегодня, 09:23
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Сегодня, 09:47
Опасный алкоголь: в отдельных белгородских районах рост отравлений — до четырёх раз
Сегодня, 09:30
«Трансюжстрой» полностью переходит на электронное взаимодействие с Росреестром
Сегодня, 09:40