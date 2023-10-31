В смертельной аварии под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Сегодня, 31 октября, около 06:50 на шестом километре дороги Короча — Губкин — граница Курской области произошла страшная авария, в которой погибли люди. По предварительной информации, 38-летний водитель микроавтобуса вёз работников местного предприятия, когда произошло столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем.
В результате аварии погибли два человека, ещё пять оказались ранены, их доставили в медицинское учреждение.
В настоящий момент участок дороги, где произошло ДТП, закрыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и личности погибших устанавливаются.