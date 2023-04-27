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В МВД сообщили подробности смертельной аварии в Белгороде

27 апреля 2023, 06:55
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"

Автомобилистка в Белгороде погибла в опрокинувшемся Opel

Смертельное ДТП произошло утром 27 апреля на улице Сумской. Автомобиль, за рулём которого была женщина, от столкновения наехал на отбойник, а после опрокинулся. Обстоятельства аварии выясняются.
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ДТП

На улице Сумской в Белгороде столкнулись Opel Corsa и Toyota Camry. Авария произошла 27 апреля в районе 07:35. В ДТП погибла женщина 1977 года рождения, она была за рулём первой иномарки.

По предварительным данным МВД, Opel выехал на встречку, где столкнулся с Toyota, а после наехал на отбойник и опрокинулся.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

Белгородцы в соцсетях сообщали, что на месте ДТП образовалась пробка, движение было затруднено.

Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
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