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Место аварии

Прокуратура взяла на контроль выяснение причин смертельной аварии под Белгородом

31 октября 2023, 09:36
Фото: "МВД Медиа"
Место аварии
Об этом сообщили в пресс-службе. На место происшествия выехал прокурор Корочанского района Алексей Лысак.
Сюжет
Авария

В пресс-службе ведомства сообщили, что прокуратура Корочанского района взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего утром 31 октября ДТП. На место выехал прокурор района Алексей Лысак.

Также прокуратура региона проверит соблюдение требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Напомним, что сегодняшним утром в Корочанском районе микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине «КамАЗом». Автобус вёз семерых сотрудников «Мираторга» на работу.

В результате аварии погибли два человека, ещё пятеро оказались ранены.

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#Белгородская область#Происшествия#Авария#Прокуратура#Корочанский район#Белгород#Автомобильная авария#Александра Склярова#Смертельная авария
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