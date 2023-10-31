Прокуратура взяла на контроль выяснение причин смертельной аварии под Белгородом

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В пресс-службе ведомства сообщили, что прокуратура Корочанского района взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего утром 31 октября ДТП. На место выехал прокурор района Алексей Лысак.
Также прокуратура региона проверит соблюдение требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
Напомним, что сегодняшним утром в Корочанском районе микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине «КамАЗом». Автобус вёз семерых сотрудников «Мираторга» на работу.
В результате аварии погибли два человека, ещё пятеро оказались ранены.