Непогода привела к смертельной аварии на трассе в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Смертельное ДТП произошло около семи часов утра 31 марта на 97-м км автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка в Волоконовском районе. 51-летняя женщина за рулём Renault Logan не выбрала безопасную скорость в снежную погоду, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
На «встречке» иномарка врезалась в Audi 100. За рулём второго авто был 70-летний водитель.
В результате аварии пострадала водитель Renault. Её 71-летняя пассажирка погибла на месте.
Ранее стало известно, что в Старом Осколе водитель «Газели» сбил двоих детей. От медосвидетельствования он отказался. Дети получили переломы ног.