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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Непогода привела к смертельной аварии на трассе в Белгородской области

31 марта 2023, 12:55
Фото: УГИБДД по Белгородской области
В Волоконовском районе утром 31 марта автомобилистка на Renault Logan не справилась с управлением во время снегопада и врезалась во встречное авто. В ДТП погибла пожилая женщина, сообщили в УМВД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Смертельное ДТП произошло около семи часов утра 31 марта на 97-м км автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка в Волоконовском районе. 51-летняя женщина за рулём Renault Logan не выбрала безопасную скорость в снежную погоду, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

На «встречке» иномарка врезалась в Audi 100. За рулём второго авто был 70-летний водитель.

В результате аварии пострадала водитель Renault. Её 71-летняя пассажирка погибла на месте.

Ранее стало известно, что в Старом Осколе водитель «Газели» сбил двоих детей. От медосвидетельствования он отказался. Дети получили переломы ног.

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#Ольга Аксёнова#ДТП#Авария#Столкновение#Непогода#Погибшая#Происшествия#Белгородская область#Волоконовский район
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