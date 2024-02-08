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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Палата в паллиативном отделении после ремонта

В детской больнице в Белгороде открыли обновлённое паллиативное отделение

8 февраля 2024, 14:05
Фото: страница Андрея Иконникова в соцсети
Палата в паллиативном отделении после ремонта
Отделение в детской областной больнице ранее отремонтировали. Глава регионального минздрава рассказал о начале работы и показал обновлённые палаты.

Региональный министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил об открытии обновлённого паллиативного отделения детской областной клинической больницы. Ранее пациентов принимали в других отделениях.

Чиновник отметил, что за год в отделении отремонтировали этаж, превратили палаты в комфортабельные комнаты, а к пациентам относятся как к гостям. В ходе строительства главврач отделения Ирина Кизилова тщательно относилась к выбору цветовой гаммы стен, отметил Иконников. В помещения уже закупили оборудование и расходные материалы.

Мы будем развивать паллиативную службу и дальше, планы уже намечены — если пациента нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
Андрей Иконников
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#Город#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#Детская больница#Белгород#Андрей иконников#Александра Склярова#Паллиативное отделение
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