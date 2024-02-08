В детской больнице в Белгороде открыли обновлённое паллиативное отделение

Чиновник отметил, что за год в отделении отремонтировали этаж, превратили палаты в комфортабельные комнаты, а к пациентам относятся как к гостям. В ходе строительства главврач отделения Ирина Кизилова тщательно относилась к выбору цветовой гаммы стен, отметил Иконников. В помещения уже закупили оборудование и расходные материалы.