В детской больнице в Белгороде открыли обновлённое паллиативное отделение

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Региональный министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил об открытии обновлённого паллиативного отделения детской областной клинической больницы. Ранее пациентов принимали в других отделениях.
Чиновник отметил, что за год в отделении отремонтировали этаж, превратили палаты в комфортабельные комнаты, а к пациентам относятся как к гостям. В ходе строительства главврач отделения Ирина Кизилова тщательно относилась к выбору цветовой гаммы стен, отметил Иконников. В помещения уже закупили оборудование и расходные материалы.
Мы будем развивать паллиативную службу и дальше, планы уже намечены — если пациента нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
Андрей Иконников