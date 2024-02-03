Белгородка пожаловалась на бардак в больницах после смерти мужа от ковида

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Белгородской области проведут расследование после смерти пациента от ковида в Старом Осколе. О ситуации рассказала супруга умершего и поинтересовалась у властей, до каких пор «будет бардак в больницах». О случившемся белгородка сообщила губернатору Вячеславу Гладкову.
По словам женщины, её мужа положили в неврологическое отделение горбольницы №2, но затем у него обнаружили ковид и перевели в Старый Оскол, где он и скончался. Жительница региона даже не смогла добиться от врачей открытия больничного. Она добавила, что работодатель находится в Белгороде.
«Звонила в Белгород, сказали, что больничный не открывали. Меня убил вопрос доктора: „Что вам нужно?“ Что это за отношение такое? В Старый Оскол вообще не могу дозвониться», — рассказала вдова мужчины.
На ситуацию отреагировал Гладков и выразил соболезнования белгородке. Что касается её супруга, то проводится расследование, пояснил глава региона в прямом эфире. Он добавил, что больничный уже выписан.
Знаю, что принято решение о проведении расследования. Разберёмся в ситуации обязательно, в причинах смерти. Знаю, что уже сегодня больничный вам был выписан.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, на прошлой неделе от ковида скончалась пожилая жительница региона. Заразились коронавирусом, по данным статистики, более 200 человек.