Белгородка пожаловалась на бардак в больницах после смерти мужа от ковида

По словам женщины, её мужа положили в неврологическое отделение горбольницы №2, но затем у него обнаружили ковид и перевели в Старый Оскол, где он и скончался. Жительница региона даже не смогла добиться от врачей открытия больничного. Она добавила, что работодатель находится в Белгороде.