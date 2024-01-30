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Published Сегодня, 14:30

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Больница

В Белгородской области ищут главврача больницы

30 января 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney
Больница

Белгородский минздрав объявил конкурс на должность главврача Новооскольской ЦРБ

30 января стартует конкурс на замещение должности главного врача Новооскольской ЦРБ, сообщает министр здравоохранения области Андрей Иконников. Одно из требований, помимо медицинского образования, — опыт работы руководителем не менее пяти лет.

Минздрав ищет главврача для Новооскольской центральной районной больницы (ЦРБ). Министерство рассмотрит кандидатов:

  • с высшим образованием по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»;
  • с подготовкой в интернатуре/ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или профпереподготовкой по этой специальности при наличии учёбы в интернатуре/ординатуре;
  • с опытом работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы министерство принимает до 14 февраля, сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

В настоящий момент обязанности главного врача Новооскольской ЦРБ исполняет Татьяна Локтева. До этого больницу возглавляла Марина Елфимова.

Напомним, что в конце прошлого года в Новооскольской центральной районной больнице прокуратура выявила несколько нарушений: электронная запись к врачу содержала недостоверные сведения, также неактуальная информация была в договорах на оказание платных услуг.

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#Общество#Белгородская область#Медицина#Больница#Минздрав#Главврач#Белгород#Алина Харина#Андрей иконников#Новооскольский горокруг
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