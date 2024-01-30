В Белгородской области ищут главврача больницы

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Минздрав ищет главврача для Новооскольской центральной районной больницы (ЦРБ). Министерство рассмотрит кандидатов:
Документы министерство принимает до 14 февраля, сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.
В настоящий момент обязанности главного врача Новооскольской ЦРБ исполняет Татьяна Локтева. До этого больницу возглавляла Марина Елфимова.
Напомним, что в конце прошлого года в Новооскольской центральной районной больнице прокуратура выявила несколько нарушений: электронная запись к врачу содержала недостоверные сведения, также неактуальная информация была в договорах на оказание платных услуг.