Гладков ответил, почему в больницах Белгорода решили провести тренировки на случай ЧС

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что учения проводят для того, чтобы сформировать навык поведения на случай ЧС у врачей и персонала больниц. В больших помещениях есть лежачие больные, те, кто находится после операции, люди, которым нужна особая помощь. В таких случаях необходимо понимать порядок действий.