Гладков ответил, почему в больницах Белгорода решили провести тренировки на случай ЧС

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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В регионе продолжаются тренировки по гражданской обороне. Недавно занятия прошли в Грайворонском горокруге.
Сегодня, 31 января, занятия начинает региональный минздрав на базе горбольницы № 2. Затем тренировки запланированы в детской областной больнице и других медучреждениях.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что учения проводят для того, чтобы сформировать навык поведения на случай ЧС у врачей и персонала больниц. В больших помещениях есть лежачие больные, те, кто находится после операции, люди, которым нужна особая помощь. В таких случаях необходимо понимать порядок действий.
Очень хотелось бы, чтобы эти навыки никогда нам не пригодились. Но если вдруг что-то произойдёт нештатное, то ответственные работники к этому обязательно должны быть готовы.
Вячеслав Гладков
Напомним, что недавно в столице региона прошли учения по эвакуации людей при обстрелах. Подробнее о том, как это происходило, — в нашем материале.