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Published Сегодня, 06:44

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Учения

Гладков ответил, почему в больницах Белгорода решили провести тренировки на случай ЧС

31 января 2024, 06:44
Фото: Bel.ru
Учения

В больницах Белгорода проведут учения по гражданской обороне

Сегодня, 31 января, занятия проведут в горбольнице № 2. Помимо этого, учения запланированы в детской областной больнице и других медучреждениях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе продолжаются тренировки по гражданской обороне. Недавно занятия прошли в Грайворонском горокруге.

Сегодня, 31 января, занятия начинает региональный минздрав на базе горбольницы № 2. Затем тренировки запланированы в детской областной больнице и других медучреждениях.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что учения проводят для того, чтобы сформировать навык поведения на случай ЧС у врачей и персонала больниц. В больших помещениях есть лежачие больные, те, кто находится после операции, люди, которым нужна особая помощь. В таких случаях необходимо понимать порядок действий.

Очень хотелось бы, чтобы эти навыки никогда нам не пригодились. Но если вдруг что-то произойдёт нештатное, то ответственные работники к этому обязательно должны быть готовы.
Вячеслав Гладков

Напомним, что недавно в столице региона прошли учения по эвакуации людей при обстрелах. Подробнее о том, как это происходило, — в нашем материале.

Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
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#Общество#Больницы#Учения#Медики#Новости Белгорода#Чс#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Тренировки
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