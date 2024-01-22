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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Белгородской области продлят тренировки по гражданской обороне

В Белгородской области продлят тренировки по гражданской обороне

22 января 2024, 06:22
Фото: Midjourney
В частности их будут проводить в приграничных населённых пунктах. Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.

В ходе оперсовещания глава региона поручил начальнику управления региональной безопасности Белгородской области Евгению Воробьёву продолжить тренировки по гражданской обороне, которые стартовали два года назад.

Также губернатор отметил, что пока не получил доклад по последней тренировке по звуковому оповещению. Всего от белгородцев поступило около 800 заявлений.

Мы договаривались, что на основе данного учения мы продолжим работу по доведению системы оповещения Белгородской области до максимального качества. Мы в большом объёме за последний год работу выполнили, но её нужно продолжать. Она не завершена.
Вячеслав Гладков

В итоге губернатор попросил подготовить план работы по дальнейшим тренировкам по гражданской обороне, особенно в приграничных населённых пунктах.

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#Белгородская область#Гражданская оборона#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Тренировки#Приграничные населённые пункты
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