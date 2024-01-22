В Белгородской области продлят тренировки по гражданской обороне

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В ходе оперсовещания глава региона поручил начальнику управления региональной безопасности Белгородской области Евгению Воробьёву продолжить тренировки по гражданской обороне, которые стартовали два года назад.
Также губернатор отметил, что пока не получил доклад по последней тренировке по звуковому оповещению. Всего от белгородцев поступило около 800 заявлений.
Мы договаривались, что на основе данного учения мы продолжим работу по доведению системы оповещения Белгородской области до максимального качества. Мы в большом объёме за последний год работу выполнили, но её нужно продолжать. Она не завершена.
Вячеслав Гладков
В итоге губернатор попросил подготовить план работы по дальнейшим тренировкам по гражданской обороне, особенно в приграничных населённых пунктах.