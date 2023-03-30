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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Шебекино провели тренировку по вывозу пациентов с объектов здравоохранения

30 марта 2023, 10:01
Фото: Bel.ru
учения в Шебекино
В приграничном городе Белгородской области проходят учения по отработке действий в случае угрозы чрезвычайной ситуации.

Старт учениям дал глава горокруга Владимир Жданов. На первом этапе координировали действия в администрации округа. Далее прошла тренировка по вывозу лежачих больных из объектов здравоохранения.

Для тренировки использовались манекены, которых перемещали в машины скорой помощи и автобусы.

Штабные учения в Шебекино будут проходить ещё на нескольких площадках. После такая же отработка действий пройдёт в других муниципалитетах.

Оперативно все подробности из Шебекино можно узнавать из telegram-канала Бел.Ру.

учения в Шебекино
Видео: 1MI
В Шебекино начались учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации
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