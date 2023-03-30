В Шебекино провели тренировку по вывозу пациентов с объектов здравоохранения

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Старт учениям дал глава горокруга Владимир Жданов. На первом этапе координировали действия в администрации округа. Далее прошла тренировка по вывозу лежачих больных из объектов здравоохранения.
Для тренировки использовались манекены, которых перемещали в машины скорой помощи и автобусы.
Штабные учения в Шебекино будут проходить ещё на нескольких площадках. После такая же отработка действий пройдёт в других муниципалитетах.
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