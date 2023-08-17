Тренировка подтвердила готовность энергетиков к ликвидации аварийных ситуаций

По легенде из-за неблагоприятных погодных условий в регионе начались массовые отключения электроэнергии в распределительных сетях 6-10 кВ. Под удар стихии попали сразу несколько районов области. На подстанции 110 кВ «Чернянка» произошла утечка масла с возгоранием и нарушением электроснабжения жителей района. Осложнилась ситуация тем, что грузовой автомобиль врезался в опору высоковольтной линии 110 кВ в Белгородском районе, и это привело к отключению электроснабжения потребителей еще двух районов области — Белгородского и Корочанского.