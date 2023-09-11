Белгородские энергетики приняли участие в межведомственной тренировке

Ситуацию в регионе взяли под контроль оперативный штаб Центр, штаб «Белгородэнерго» и Региональный штаб региона. В филиале был введен особый режим работы. Персонал выдвинулся на энергообъекты для выполнения оперативных переключений с целью перевода нагрузки из смежных районов в пострадавший, разворачиванию резервных источников электроснабжения для подключения социально значимых объектов. Поврежденные элементы были оперативно исключены из схемы электроснабжения. Это позволило максимально быстро вернуть электроэнергию потребителям юго-запада Белгородской области по резервным схемам.