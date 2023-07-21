Белгород готовится к тренировке по гражданской обороне

Напомним, в середине июля в Белгороде утвердили положение о гражданской обороне, руководить которой должен мэр областного центра Валентин Демидов. Документ включает информацию об обучении и эвакуации населения, а также оповещении людей об опасности и подготовке районов, куда будут эвакуировать горожан.