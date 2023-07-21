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Белгород готовится к тренировке по гражданской обороне

21 июля 2023, 19:45
Фото: Bel.ru
21 июля администрация Белгорода предупредила жителей о том, что в понедельник, 24 июля, в городе пройдёт тренировка по гражданской обороне. Как это затронет население?

По данным властей, тренировка состоится на базе школы № 36 и лице №10. Также в 15:00 вблизи Института искусств и культуры завоют сирены оповещения.

Жителей Белгорода просят не пугаться тревожных звуков и сохранять спокойствие — реальной опасности нет.

Если нужно уточнить какую-то информацию, касающуюся грядущих мероприятий, узнать её можно по телефону 112.

Напомним, в середине июля в Белгороде утвердили положение о гражданской обороне, руководить которой должен мэр областного центра Валентин Демидов. Документ включает информацию об обучении и эвакуации населения, а также оповещении людей об опасности и подготовке районов, куда будут эвакуировать горожан.

Оповещение, эвакуация, защитные сооружения: в Белгороде утвердили положение о ГО
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Белгород#Тренировка#Гражданская оборона#Сирена
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