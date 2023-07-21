Белгород готовится к тренировке по гражданской обороне

Posted Вчера, 19:45
Published Вчера, 19:45
Modified Вчера, 19:45
Updated Вчера, 19:45
По данным властей, тренировка состоится на базе школы № 36 и лице №10. Также в 15:00 вблизи Института искусств и культуры завоют сирены оповещения.
Жителей Белгорода просят не пугаться тревожных звуков и сохранять спокойствие — реальной опасности нет.
Если нужно уточнить какую-то информацию, касающуюся грядущих мероприятий, узнать её можно по телефону 112.
Напомним, в середине июля в Белгороде утвердили положение о гражданской обороне, руководить которой должен мэр областного центра Валентин Демидов. Документ включает информацию об обучении и эвакуации населения, а также оповещении людей об опасности и подготовке районов, куда будут эвакуировать горожан.