Более 6 тыс. роз подготовили к весенней высадке в Белгороде

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Плановая работа по взращиванию роз в цветниках города началась в 2023 году. В 2024 году розы планируют высадить на следующих участках:
Также архитекторы разработали проект высадки роз на набережной «Берега-спорт». Реализация этого проекта начнётся этой весной.
На этом объекте все цветники выполнены из многолетников. Они потребуют возобновление и уход.
Елена Семенкова
Кроме того, выполнен проект коллекционного розария на территории набережной в районе «Мастерславля». На данный момент его реализация отложена на неопределённый срок.