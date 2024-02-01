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Published Сегодня, 09:34

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Более 6 тыс. роз подготовили к весенней высадке в Белгороде

Более 6 тыс. роз подготовили к весенней высадке в Белгороде

1 февраля 2024, 09:34
Фото: 1MI
Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова во время оперативного совещания с мэрией сообщила, что в цветниках города было высажено 6 380 штук роз разных сортов.

Плановая работа по взращиванию роз в цветниках города началась в 2023 году. В 2024 году розы планируют высадить на следующих участках:

  • Народный бульвар (участок между улицами Пушкина и Гостёнской)
  • парк Южный
  • сквер Есенинский

Также архитекторы разработали проект высадки роз на набережной «Берега-спорт». Реализация этого проекта начнётся этой весной.

На этом объекте все цветники выполнены из многолетников. Они потребуют возобновление и уход.
Елена Семенкова

Кроме того, выполнен проект коллекционного розария на территории набережной в районе «Мастерславля». На данный момент его реализация отложена на неопределённый срок.

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