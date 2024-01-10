В Белгороде искали разработчика концепции фестиваля «Река в цвету» за 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
На сайте госзакупок 29 декабря разместили заявку на оказание услуг по разработке концепции фестиваля «Река в цвету» на 2024 год. На услугу заказчик — мэрия Белгорода — готов потратить 2,5 млн рублей из городского бюджета. Заявки на участие принимают до 15 января.
Согласно документам, фестиваль в 2024 году планировалось провести, как и в прошлые годы, в парке Победы. От исполнителя требовалось продумать оформление и арт-объекты, которые украсят город в дни мероприятия, придумать сувенирную продукцию, анимационные представления и мастер-классы, а также составить схему размещения основных объектов.
Выполнить концепцию необходимо в цвете в виде 20-страничной брошюры: в ней должны быть иллюстрации и текст.
Исполнить услугу заказчик просит в течение 34 дней с начала исполнения контракта.
Отметим, что закупка была размещена на сайте до трагических событий, произошедших 30 декабря в Белгороде. В настоящий момент неизвестно, состоится ли фестиваль в 2024 году — официальных комментариев на эту тему не было.
Последний раз фестиваль «Река в цвету» проводили весной 2023 года — с 29 апреля по 1 мая.