В Белгороде искали разработчика концепции фестиваля «Река в цвету» за 2,5 млн рублей

Мэрия опубликовала закупку на фестиваль «Река в цвету» в Белгороде

Ещё до трагических событий, произошедших в Белгороде 30 декабря, на сайте госзакупок появилась заявка на разработку концепции фестиваля «Река в цвету» на 2024 год. Однако будут ли устраивать фестиваль после обстрела центра города, пока не известно.