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Тюльпаны

В Белгороде искали разработчика концепции фестиваля «Река в цвету» за 2,5 млн рублей

10 января 2024, 11:36
Фото: Midjourney
Тюльпаны

Мэрия опубликовала закупку на фестиваль «Река в цвету» в Белгороде

Ещё до трагических событий, произошедших в Белгороде 30 декабря, на сайте госзакупок появилась заявка на разработку концепции фестиваля «Река в цвету» на 2024 год. Однако будут ли устраивать фестиваль после обстрела центра города, пока не известно.

На сайте госзакупок 29 декабря разместили заявку на оказание услуг по разработке концепции фестиваля «Река в цвету» на 2024 год. На услугу заказчик — мэрия Белгорода — готов потратить 2,5 млн рублей из городского бюджета. Заявки на участие принимают до 15 января.

Согласно документам, фестиваль в 2024 году планировалось провести, как и в прошлые годы, в парке Победы. От исполнителя требовалось продумать оформление и арт-объекты, которые украсят город в дни мероприятия, придумать сувенирную продукцию, анимационные представления и мастер-классы, а также составить схему размещения основных объектов.

Выполнить концепцию необходимо в цвете в виде 20-страничной брошюры: в ней должны быть иллюстрации и текст.

Исполнить услугу заказчик просит в течение 34 дней с начала исполнения контракта.

Отметим, что закупка была размещена на сайте до трагических событий, произошедших 30 декабря в Белгороде. В настоящий момент неизвестно, состоится ли фестиваль в 2024 году — официальных комментариев на эту тему не было.

Последний раз фестиваль «Река в цвету» проводили весной 2023 года — с 29 апреля по 1 мая.

Арт-объекты с фестиваля «Река в цвету» оставят в белгородском парке
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#Белгородская область#Фестиваль#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Река в цвету#Александра Склярова
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