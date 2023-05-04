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Более 91 тыс. растений высадили дополнительно в Белгороде к фестивалю «Река в цвету»

4 мая 2023, 13:08
Фото: мэрия Белгорода

В мэрии Белгорода подвели итоги фестиваля «Река в цвету»

Площадь полей, украшенных тюльпанами, увеличилась до одного гектара. Помимо этого, в областном центре дополнительно высадили 91 тыс. растений. За три дня фестиваля выступило более 500 артистов, а на Везёлке впервые установили понтонную сцену, рассказали в горадминистрации.

С 29 апреля по 1 мая в Белгороде проходил фестиваль «Река в цвету». Город к мероприятию по традиции украсили в основном тюльпанами — площадь полей увеличилась до одного гектара.

Помимо этого, к фестивалю дополнительно высадили 91 тыс. растений. Среди прочего, например, высадили виолы. Они появились там, где не хватало тюльпанов. Проблема с основными растениями возникла из-за повышенной влажности.

На фестивале можно было увидеть 21 арт-объект. Один из них — цветочная сова, на создание которой ушло три недели. Для неё использовали более 100 тыс. растений.

За три фестивальных дня в Белгороде выступило более 500 артистов. На Везёлке к мероприятию установили понтонную сцену: здесь организовали не только концерты, но и спектакли.

По завершении фестиваля Белгород начали готовить к празднованию Дня Победы. В городе появятся световые арки в форме звезды, композиции «Орден Отечественной войны» и «Орден Победы», ретрооткрытки. Вернётся в Белгород и инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом», сделанная из присланных горожанами фотографий.

Видео: мэрия Белгорода
Портрет Сталина и сцена вдалеке: как в Белгороде проходит «цветочный» фестиваль
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