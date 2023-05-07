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Арт-объекты с фестиваля «Река в цвету» оставят в белгородском парке

7 мая 2023, 18:26
Фото: Соцсети мэра Валентина Демидова
Они продолжат радовать жителей и после окончания фестиваля, сообщил в соцсетях мэр Белгорода.

Мэр Валентин Демидов рассказал на своей странице в соцсетях, что в парк Победы вернуться арт-объекты с фестиваля «Река в цвету». Об этом, по словам мэра, просили многие жители.

Долгожданные инсталляции уже стоят в парке Победы. Возвращённые арт-объекты лишь немного поменяли местами: теперь они стоят не так, как на фестивале.

Понимаю, из-за пасмурной погоды не все успели посетить площадки фестиваля. А сейчас длинные праздничные выходные, солнечно. Самое время наверстать упущенное. Поэтому принял решение вернуть все арт-объекты в парк.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Фото: Соцсети мэра Валентина Демидова

Напомним, что фестиваль «Река в цвету» проходит в Белгороде уже второй год подряд. В этом году мероприятие длилось три дня — с 29 апреля по 1 мая.

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#Александра Склярова#Фестиваль#Река в цвету#Арт-объекты#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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