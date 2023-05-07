Арт-объекты с фестиваля «Река в цвету» оставят в белгородском парке

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Мэр Валентин Демидов рассказал на своей странице в соцсетях, что в парк Победы вернуться арт-объекты с фестиваля «Река в цвету». Об этом, по словам мэра, просили многие жители.
Долгожданные инсталляции уже стоят в парке Победы. Возвращённые арт-объекты лишь немного поменяли местами: теперь они стоят не так, как на фестивале.
Понимаю, из-за пасмурной погоды не все успели посетить площадки фестиваля. А сейчас длинные праздничные выходные, солнечно. Самое время наверстать упущенное. Поэтому принял решение вернуть все арт-объекты в парк.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, что фестиваль «Река в цвету» проходит в Белгороде уже второй год подряд. В этом году мероприятие длилось три дня — с 29 апреля по 1 мая.