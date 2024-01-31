Украшали пряники, смотрели на спецмашины: юные белгородцы — об отдыхе под Воронежем

Школьница из Белгорода Маша рассказала, что вместе с ребятами они ездили в цирк, океанариум, были в театре и посетили лесную резиденцию Деда Мороза. В лагере к детям приезжали сотрудники МЧС, которые рассказывали о своей работе и показали спецмашины, школьников учили расписывать пряники, аниматоры проводили конкурсы.