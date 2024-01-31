Украшали пряники, смотрели на спецмашины: юные белгородцы — об отдыхе под Воронежем

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Вчера, 30 января, первая группа школьников вернулась в Белгород из другого региона России. Дети отдыхали в загородном лагере «Голубой экран» Воронежской области. В областной центр вернулись 65 учеников городских школ вместе с сопровождающими педагогами и медиками.
Юные белгородцы пробыли в лагере 21 день.
Школьница из Белгорода Маша рассказала, что вместе с ребятами они ездили в цирк, океанариум, были в театре и посетили лесную резиденцию Деда Мороза. В лагере к детям приезжали сотрудники МЧС, которые рассказывали о своей работе и показали спецмашины, школьников учили расписывать пряники, аниматоры проводили конкурсы.
Белгородец Никита сообщил, что в лагере вкусно кормили: «Борщ был такой же, как у мамы».
Напомним, что на прошлой неделе 250 белгородских ребят уехали в Анапу.