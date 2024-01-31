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Published Сегодня, 09:48

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Автобус с детьми

Украшали пряники, смотрели на спецмашины: юные белгородцы — об отдыхе под Воронежем

31 января 2024, 09:48
Фото: министерство образования Белгородской области
Автобус с детьми

Первая группа белгородских школьников вернулась из лагеря Воронежской области

65 детей вместе с сопровождающими приехали в областной центр 30 января, сообщили в региональном министерстве образования. Юные белгородцы отдыхали в лагере «Голубой экран».

Вчера, 30 января, первая группа школьников вернулась в Белгород из другого региона России. Дети отдыхали в загородном лагере «Голубой экран» Воронежской области. В областной центр вернулись 65 учеников городских школ вместе с сопровождающими педагогами и медиками.

Юные белгородцы пробыли в лагере 21 день.

Школьница из Белгорода Маша рассказала, что вместе с ребятами они ездили в цирк, океанариум, были в театре и посетили лесную резиденцию Деда Мороза. В лагере к детям приезжали сотрудники МЧС, которые рассказывали о своей работе и показали спецмашины, школьников учили расписывать пряники, аниматоры проводили конкурсы.

Белгородец Никита сообщил, что в лагере вкусно кормили: «Борщ был такой же, как у мамы».

Напомним, что на прошлой неделе 250 белгородских ребят уехали в Анапу.

Вернувшиеся из Воронежской области дети Вернувшиеся из Воронежской области дети
Вернувшиеся из Воронежской области детиВернувшиеся из Воронежской области дети
Вернувшиеся из Воронежской области дети
Фото: министерство образования Белгородской области
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#Общество#Школьники#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Воронежская область
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