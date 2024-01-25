В белгородских университетах обучается больше парней, чем девушек

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:01
В 2023/2024 учебном году в регионе насчитывается 48,2 тыс. студентов, из которых 44,7 тыс. обучаются в государственных и муниципальных вузах и филиалах. 11 323 студента учатся на бакалавриате, 6212 — на специалитете, 30 655 — на магистратуре.
За последние годы очный формат обучения стали выбирать больше студентов: за три года прирост составил 20%. При этом, по данным на текущий учебный год, очное обучение выбирают 60% белгородцев, заочное — 35% и очно-заочное — всего 5%.
В 2023 году белгородские вузы приняли на учёбу 14,2 тыс. студентов. Большинство из них поступили в возрасте от 18 до 20 лет — 50,5%.
5,7 тыс. белгородцев — 61% — обучаются на платной основе. Большая часть студентов мужчины — их насчитывается 52%.
Педагогических работников в высших образовательных учреждениях и филиалах насчитывается более 2 тысяч человек.