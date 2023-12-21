Полиция проверяет информацию о якобы атаке «неонацистов» на студента-иностранца

В Белгороде изучают историю о неудавшемся нападении на иностранца

В Сети появилась информация о том, что в Белгороде неизвестные напали на студента-иностранца. «Фонарь» выяснил, что полиция видела эту запись и устанавливает обстоятельства произошедшего.