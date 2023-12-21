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Полиция

Полиция проверяет информацию о якобы атаке «неонацистов» на студента-иностранца

21 декабря 2023, 11:24
Фото: 1MI
Полиция

В Белгороде изучают историю о неудавшемся нападении на иностранца

В Сети появилась информация о том, что в Белгороде неизвестные напали на студента-иностранца. «Фонарь» выяснил, что полиция видела эту запись и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Белгородская полиция проверяет историю о неудавшемся нападении на студента-иностранца. Как пишет издание, правоохранители видели эту запись и изучают обстоятельства произошедшего.

Сообщалось, что на иностранца якобы напали «неонацисты». На записи видно, как молодой человек убегает от преследователя. Из кармана студента выпал мобильный телефон, которые неизвестный впоследствии разбил. Причём утверждалось, что нападавший якобы является несовершеннолетним.

Напомним, что в Белгородской области в 2021 году задержали семерых жителей, разделявших экстремистские идеи. Сообщалось, что они готовили вооружённые нападения. Ранее стало известно, что главаря неонацистской банды приговорили к 12 годам тюрьмы.

Карбид отсидит: главаря нацистской банды из Белгорода приговорили к 12 годам тюрьмы
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