Полиция проверяет информацию о якобы атаке «неонацистов» на студента-иностранца

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Белгородская полиция проверяет историю о неудавшемся нападении на студента-иностранца. Как пишет издание, правоохранители видели эту запись и изучают обстоятельства произошедшего.
Сообщалось, что на иностранца якобы напали «неонацисты». На записи видно, как молодой человек убегает от преследователя. Из кармана студента выпал мобильный телефон, которые неизвестный впоследствии разбил. Причём утверждалось, что нападавший якобы является несовершеннолетним.
Напомним, что в Белгородской области в 2021 году задержали семерых жителей, разделявших экстремистские идеи. Сообщалось, что они готовили вооружённые нападения. Ранее стало известно, что главаря неонацистской банды приговорили к 12 годам тюрьмы.