На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Поздно вечером 3 августа медикам поступило экстренное сообщение о пострадавшей 67-летней женщине. Вызвавшие скорую помощь заявили, что она упала и повредила руку и ногу. Однако точное место, куда нужно приехать, очевидцы не назвали.
Бригада прибыла к городскому пляжу, но не смогла заехать на его территорию из-за шлагбаума. Освещения на пляже не было, медиков никто не встречал.
Так как на сигналы фарами никто не ответил, фельдшер отправился самостоятельно искать место вызова. К нему навстречу вышли мужчина и женщина, которые вели пострадавшую. После этого и произошёл конфликт.
«Фельдшер попросил подождать на месте, пояснил, что вернётся с носилками, пошёл к машине. Сопровождающие проследовали за ним, привели пациентку к машине. Возле автомобиля скорой помощи начали предъявлять претензии в нецензурной форме по поводу того, что фельдшер бросил пациентку и не довёл её до машины скорой помощи сам», — рассказал главврач станции Скорой медицинской помощи Алексей Жиров. По словам бригады, и пациентка, и сопровождавшие её лица, возможно, были пьяны.
Пострадавшую посадили в автомобиль скорой для осмотра, дверь в машину закрыли. В это время сопровождавшая женщина стала бить по авто и требовала немедленно отвезти пациентку в больницу. Мужчина поддержал поведение спутницы и в нецензурной форме стал угрожать насилием медикам.
Травмированной пенсионерке оказали первую помощь. После этого медики сообщили сопровождавшим, что отвезут пациентку в больницу. В ответ женщина сначала попыталась остановить машину скорой, а затем схватила фельдшера и отбросила его в сторону, пишет Жиров.
За медиков заступились находившиеся на пляже люди. Они пытались удерживать женщину до приезда полиции.
Пострадавшую в итоге всё же удалось доставить в Губкинскую ЦРБ. Известно, что у неё перелом лучевой кости левого предплечья.
Администрация ОГБУЗ «Станция СМП Белгородской области» очень трепетно относится к мнению и оценке качества оказания медицинской помощи пациентом. В то же время мы так же трепетно относимся к мероприятиям по обеспечению физической и юридической охраны сотрудников. Мы оставляем за собой право всячески поддерживать наших коллег на пути возмещения морального и физического вреда. Ещё раз подумайте: на кого вы нападаете? На самую незащищённую категорию экстренных служб. Прошу сделать правильные выводы.
Алексей Жиров
Ранее прогремело ещё несколько историй, связанных со скорой помощью. Белгородка пожаловалась на поведение медика, который приехал на вызов для оказания помощи пенсионерке в Разумном. В итоге с врачом решили расторгнуть контракт. Однако за него заступились белгородцы, посчитавшие такое наказание излишне суровым. К слову, у самой пенсионерки претензий к медику нет.
А в конце июля в Губкине нетрезвый пациент ударил фельдшера. Ей самой в итоге потребовалась медпомощь. В полиции сообщили, что задержали мужчину, проводится проверка.