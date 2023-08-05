На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи

«Фельдшер попросил подождать на месте, пояснил, что вернётся с носилками, пошёл к машине. Сопровождающие проследовали за ним, привели пациентку к машине. Возле автомобиля скорой помощи начали предъявлять претензии в нецензурной форме по поводу того, что фельдшер бросил пациентку и не довёл её до машины скорой помощи сам», — рассказал главврач станции Скорой медицинской помощи Алексей Жиров. По словам бригады, и пациентка, и сопровождавшие её лица, возможно, были пьяны.