В Белгородском районе иностранцы напали на маленьких мальчиков

Дома дети рассказали о случившемся. Родители тут же обратились в полицию, зафиксировали телесные повреждения на судмедэкспертизе. Спустя некоторое время с семьёй связались следователи. Сотрудники ведомства пояснили, что по статье «Насильственные действия сексуального характера» иностранцы не пойдут — половые органы детей они не трогали и свои не показывали. По закону действия злоумышленников можно квалифицировать лишь как «причинение лёгкого вреда здоровью». Максимальное наказание за это — штраф в размере пяти тысяч рублей.