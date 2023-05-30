В Белгородском районе иностранцы напали на маленьких мальчиков

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Два брата, девятилетний Иван и шестилетний Григорий, катались на велосипедах в Северном, рассказала изданию мама ребят.
Неожиданно двое иностранцев облили мальчиков холодной водой из шланга. Незнакомцы стали звать детей зайти к ним в гараж под предлогом снять промокшую одежду. Мальчики отказали. Мужчины также предлагали детям конфеты. Последовал второй отказ, после чего злоумышленники насильно схватили мальчиков и попытались затащить их во двор в гараж. Дети громко кричали, звали на помощь. В ответ на это один из мужчин пригрозил ребёнку расправой: «Будешь орать — задушу».
Старший Иван смог выбраться из рук мужчины и освободил брата, отбивая его ногами. Испуганные мальчики бросили велосипеды и убежали домой. На телах детей остались многочисленные ушибы, кровоподтёки, царапины.
Дома дети рассказали о случившемся. Родители тут же обратились в полицию, зафиксировали телесные повреждения на судмедэкспертизе. Спустя некоторое время с семьёй связались следователи. Сотрудники ведомства пояснили, что по статье «Насильственные действия сексуального характера» иностранцы не пойдут — половые органы детей они не трогали и свои не показывали. По закону действия злоумышленников можно квалифицировать лишь как «причинение лёгкого вреда здоровью». Максимальное наказание за это — штраф в размере пяти тысяч рублей.
Журналисты отправили запрос в СК Белгородской области, чтобы узнать результаты проверки по делу. Мы также будем следить за развитием ситуации.