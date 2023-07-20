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В Avon проверяют сообщения о листовках, поддерживающих напавших на Белгородчину лиц

20 июля 2023, 09:08
Фото: 1MI

Avon проверяет информацию о найденных в их заказах спорных листовках

В компании заявили, что проверят поступившую информацию о листовках со словами поддержки лиц, участвовавших в рейдах на Белгородскую область. При этом в Avon отметили, что обращений от правоохранительных органов к ним не поступало, сообщает РИА «Новости».

В компании Avon прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в посылке с их парфюмерией якобы обнаружили листовки с поддержкой лиц, участвовавших в рейдах на Белгородскую область. В организации заявили, что проверят информацию о листовках в поддержку боевиков. При этом в пресс-службе «Avon Россия» добавили, что обращений от правоохранительных органов к ним не поступало.

«Компания „Avon Россия“ проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьёзный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало», — сообщили в компании.

В компании добавили, что проведут тщательное расследование.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что в посылках с парфюмерией от Avon обнаружили листовки со словами поддержки боевиков, которые атаковали белгородское приграничье. Полиция и СКР проводят доследственную проверку.

Листовки Avon в поддержку напавших на Белгородскую область боевиков проверят силовики
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Проверка#Приграничье#Боевики#Правоохранители#Avon#Общество
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