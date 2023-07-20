В Avon проверяют сообщения о листовках, поддерживающих напавших на Белгородчину лиц

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В компании Avon прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в посылке с их парфюмерией якобы обнаружили листовки с поддержкой лиц, участвовавших в рейдах на Белгородскую область. В организации заявили, что проверят информацию о листовках в поддержку боевиков. При этом в пресс-службе «Avon Россия» добавили, что обращений от правоохранительных органов к ним не поступало.
«Компания „Avon Россия“ проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьёзный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало», — сообщили в компании.
В компании добавили, что проведут тщательное расследование.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что в посылках с парфюмерией от Avon обнаружили листовки со словами поддержки боевиков, которые атаковали белгородское приграничье. Полиция и СКР проводят доследственную проверку.