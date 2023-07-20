В Avon проверяют сообщения о листовках, поддерживающих напавших на Белгородчину лиц

В компании Avon прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в посылке с их парфюмерией якобы обнаружили листовки с поддержкой лиц, участвовавших в рейдах на Белгородскую область. В организации заявили, что проверят информацию о листовках в поддержку боевиков. При этом в пресс-службе «Avon Россия» добавили, что обращений от правоохранительных органов к ним не поступало.