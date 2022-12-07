«Карбид» отсидит: главаря нацистской банды из Белгорода приговорили к 12 годам тюрьмы

Вместе с ровесниками и товарищами помоложе 21-летний белгородец Давид Троненко в 2019 году основал группировку «White City 31»*, что в переводе с английского означает «Белый город». В штаб-квартире злоумышленников силовики обнаружили различные экстремистские материалы, националистическую символику, пневматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение и инструкции по нападению на людей.
Своей целью группировка провозгласила «установление на территории области государства из людей «белой расы“». Выполнять поставленную задачу молодые люди начали с «акций прямого действия» — нападений на иностранных студентов из Сирии, Китая и других неславянских стран. Всего белгородцы успели избить порядка 30 приезжих. Все «акции» молодые люди снимали на камеру смартфона.
Давида Троненко и его подельников задержали летом прошлого года. Обнаружило парня региональное УФСБ — выйти на след помогли социальные сети, в которых Троненко регулярно публиковал записи нацистского характера.
Также, по данным силовиков, члены группировки были сторонниками украинской нацистской организации. Сам Троненко в интервью журналистам «Россия-24» сообщил, что планировал перебраться на Украину и вести свою деятельность уже там. Но потом передумал: якобы из-за того, что в полк «Азов»* берут иностранцев, с чем он «по своим национал-социалистическим убеждениям» смириться не может.
Уголовные дела против семи человек возбудили сразу по нескольким статьям (ч. ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1, ч. 2 ст. 354.1, ч. 2 ст. 280, п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ):
7 декабря 2021 года суд вынес приговор Давиду Троненко, его 16-летнему брату Андрею, а также ещё одному участнику группировки — Дмитрию Подерягину.
Увидев в зале суда журналистов, фигуранты заулыбались — привыкшие к камерам, они вели себя раскованно.
— А чего это за камеры? Кино снимают? Непривычно видеть себя по ту сторону объектива.
— Гайдай какой-то! Потом покажут по телевизору, что посадили террористов.
Только вот родственники подсудимых их озорного настроения совсем не разделяли. Красные от слез, дрожащим голосом они просили журналистов убрать аппаратуру.
Приговор судья зачитывал порядка 15 минут. Но молодые люди, как и все присутствующие на заседании, ровным счётом ничего не услышали — сказались тихий голос судьи и большой размер зала.
— Приговор понятен?
— Нет, я не расслышал, сколько мне дали.
— В течение часа подготовят и вручат всем участникам заседания нужную информацию.
Как стало известно «Бел.Ру», Давида Троненко суд приговорил к 12 годам тюрьмы, его брата Андрея — к трём, а Подерягина — к четырём. Кроме того, белгородцам назначили исправительные работы на 9 месяцев и запретили вести группы в социальных сетях.
Да ладно, не плачь, мам, всё нормально. Пообщайся с Мариной, чтобы сгладить ситуацию. Мам, успокойся, всё нормально. Мы как в «Титанике». Ты Марину не оставляй, ей будет очень тяжело. Я не смогу ей позвонить. Езжайте домой. Спасибо, что пришли.
Дмитрий Подерягин
Отметим также, что Подерягин с приговором суда не согласился.
«Я этого не делал, мам. Доказательств не предоставили. Серьёзно. За что? Просто так. Ни за что. Доказательств нет. Все, кто участвовал — они на свободе. Приходили сюда, как свидетели. Никогда такого не видел», — прокомментировал решение суда молодой человек.
Остальные фигуранты к приговору отнеслись сдержаннее.
«Давай, мам. Пока. Спасибо, что пришли», — сказал удалившийся с конвоем Троненко.
Что касается остальных членов банды, то об их судьбе суд не сообщил. Напомним, что изначально сообщалось о задержании семи членов неонацистской организации, четверым из которых 16 лет. Так, например, известно, что в октябре и ноябре 2020 года 16-летний участник сообщества оставил в соцсети комментарий, призывающий к совершению насильственных преступлений по мотиву расовой ненависти. В феврале, марте следующего года 19-летний подозреваемый на своей странице в соцсети опубликовал как минимум три текстовых обращения, оправдывающих теракт, в котором погиб 51 человек.
* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ