«Карбид» отсидит: главаря нацистской банды из Белгорода приговорили к 12 годам тюрьмы

Что касается остальных членов банды, то об их судьбе суд не сообщил. Напомним, что изначально сообщалось о задержании семи членов неонацистской организации, четверым из которых 16 лет. Так, например, известно, что в октябре и ноябре 2020 года 16-летний участник сообщества оставил в соцсети комментарий, призывающий к совершению насильственных преступлений по мотиву расовой ненависти. В феврале, марте следующего года 19-летний подозреваемый на своей странице в соцсети опубликовал как минимум три текстовых обращения, оправдывающих теракт, в котором погиб 51 человек.