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Пенсионерка из Белгорода лишилась 173 тыс. рублей и едва не потеряла квартиру

Спасла передача: белгородка не отдала аферистам квартиру благодаря ТВ

25 января 2024, 08:07
Фото: Midjourney

Пенсионерка из Белгорода лишилась 173 тыс. рублей и едва не потеряла квартиру

76-летняя жительница Белгорода наткнулась сразу на нескольких мошенников: первым она отдала 173 тыс. рублей, а на вторых чуть не переписала квартиру. Женщина вовремя увидела по телевизору передачу о мошеннических схемах и обратилась в полицию. Об этом сообщили в региональном УМВД.

15 января с 76-летней жительницей Белгорода связались мошенники. Неизвестные люди на протяжении нескольких дней звонили женщине и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Они сообщили пенсионерке, что аферисты хотят взять на неё кредит, поэтому ей следует оформить встречный и отправить полученные деньги на «безопасный» счёт — якобы так она не потеряет свои накопления. Женщина поверила и отправила 173 тыс. рублей.

После этого ей сообщили, что её квартиру выставили на продажу. Для аннулирования незаконной сделки, пояснили мошенники, следует «провести срочный выкуп жилья». Аферисты для подтверждения придуманной истории присылали пенсионерке документы для осуществления сделки по продаже квартиры.

Женщина уже пыталась перевести злоумышленникам деньги, но затем увидела по телевизору передачу о распространённых схемах мошенничества и поняла, что её пытаются обмануть. Белгородка прекратила общение с мошенниками и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Личности виновных пока не установлены.

Отметим, что похожий случай произошёл с 57-летним жителем Старого Оскола. Он перевёл неизвестным, которые представились сотрудниками банка, около 1 млн рублей.

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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Квартира#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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