Спасла передача: белгородка не отдала аферистам квартиру благодаря ТВ

Пенсионерка из Белгорода лишилась 173 тыс. рублей и едва не потеряла квартиру

76-летняя жительница Белгорода наткнулась сразу на нескольких мошенников: первым она отдала 173 тыс. рублей, а на вторых чуть не переписала квартиру. Женщина вовремя увидела по телевизору передачу о мошеннических схемах и обратилась в полицию. Об этом сообщили в региональном УМВД.