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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

На остановке «Стадион» устанавливают навес

На обещанной ещё в ноябре остановке в Белгороде начали монтаж навеса

25 января 2024, 14:26
Фото: мэрия Белгорода
На остановке «Стадион» устанавливают навес

В Белгороде на остановке «Стадион» устанавливают навес

На «Стадионе» рабочие приступили к монтажу навеса остановочного павильона. Ранее на месте уже установили колонны. Открыться павильон должен к 1 февраля, сообщили в мэрии.

Установка павильона на «Стадионе» в Белгороде продолжается. Рабочие уже приступили к монтажу навеса. Его пришлось монтировать частями.

Ранее рабочие установили колонны будущего павильона. Они облицованы антивандальным покрытием. Сам навес на производстве обработали композитным материалом. Остановка, ориентировочно, откроется 1 февраля.

Указанную остановку белгородцы ждут не первый месяц, но сроки открытия неоднократно переносились. Сначала павильон пообещали к 25 ноября. Установить его не удалось, поэтому завершение работ перенесли на 10 декабря, а затем и на 30 декабря, хотя по паспорту объекта называлась дата 28 декабря. Только потом жителям пообещали поставить остановочный комплекс к 1 февраля.

На остановке «Стадион» устанавливают навесНа остановке «Стадион» устанавливают навес
На остановке «Стадион» устанавливают навесНа остановке «Стадион» устанавливают навес
На остановке «Стадион» устанавливают навесНа остановке «Стадион» устанавливают навес
На остановке «Стадион» устанавливают навесНа остановке «Стадион» устанавливают навес
На остановке «Стадион» устанавливают навес
Фото: мэрия Белгорода
Не прошло и года: в Белгороде начали монтировать остановку на «Стадионе»
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#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Мэрия#Автобусная остановка#Белгород#Наталья Корявых#Навес
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