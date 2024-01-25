На обещанной ещё в ноябре остановке в Белгороде начали монтаж навеса

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Установка павильона на «Стадионе» в Белгороде продолжается. Рабочие уже приступили к монтажу навеса. Его пришлось монтировать частями.
Ранее рабочие установили колонны будущего павильона. Они облицованы антивандальным покрытием. Сам навес на производстве обработали композитным материалом. Остановка, ориентировочно, откроется 1 февраля.
Указанную остановку белгородцы ждут не первый месяц, но сроки открытия неоднократно переносились. Сначала павильон пообещали к 25 ноября. Установить его не удалось, поэтому завершение работ перенесли на 10 декабря, а затем и на 30 декабря, хотя по паспорту объекта называлась дата 28 декабря. Только потом жителям пообещали поставить остановочный комплекс к 1 февраля.