На обещанной ещё в ноябре остановке в Белгороде начали монтаж навеса

Указанную остановку белгородцы ждут не первый месяц, но сроки открытия неоднократно переносились. Сначала павильон пообещали к 25 ноября. Установить его не удалось, поэтому завершение работ перенесли на 10 декабря, а затем и на 30 декабря, хотя по паспорту объекта называлась дата 28 декабря. Только потом жителям пообещали поставить остановочный комплекс к 1 февраля.