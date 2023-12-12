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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Строительные работы на месте остановки на «Стадионе»

На «Стадионе» в Белгороде приступили к монтажу остановки?

12 декабря 2023, 06:54
Фото: Bel.ru
Строительные работы на месте остановки на «Стадионе»

На «Стадионе» в Белгороде заметили рабочих

На месте остановки на «Стадионе» начались строительные работы. Но с чем они связаны — с установкой остановочного комплекса или с рытьём теплотрассы — неизвестно. Ранее белгородцам обещали смонтировать павильон не позднее 30 декабря.

Утром 12 декабря белгородцы заметили на «Стадионе» рабочих, которые занимались установкой конструкции. Что именно происходит на месте бывшего остановочного комплекса, пока не известно. Однако напомним, что белгородцам обещали установить павильон не позднее 30 декабря этого года.

В то же время есть вероятность того, что на месте остановочного комплекса просто продолжат рыть текущую теплотрассу.

Белгородцы уже неоднократно просили установить на «Стадионе» остановочный комплекс. Сначала горожанам обещали выполнить работы до 25 ноября, затем — до 10 декабря. Тогда сообщали, что сроки передвинули из-за поиска дополнительных средств для установки остановочного павильона. А в конце ноября назвали новую дату — не позднее 30 декабря.

Напомним, что белгородцы также ждут остановочный комплекс на «Мичурина». Его планируется установить до 25 декабря. На навесы двух остановок хотели потратить 6,6 млн рублей.

Строительные работы на месте остановки на «Стадионе»Строительные работы на месте остановки на «Стадионе»
Строительные работы на месте остановки на "Стадионе"Строительные работы на месте остановки на "Стадионе"
Строительные работы на месте остановки на «Стадионе»Строительные работы на месте остановки на «Стадионе»
Строительные работы на месте остановки на «Стадионе»
Фото: Bel.ru
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