На «Стадионе» в Белгороде приступили к монтажу остановки?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Утром 12 декабря белгородцы заметили на «Стадионе» рабочих, которые занимались установкой конструкции. Что именно происходит на месте бывшего остановочного комплекса, пока не известно. Однако напомним, что белгородцам обещали установить павильон не позднее 30 декабря этого года.
В то же время есть вероятность того, что на месте остановочного комплекса просто продолжат рыть текущую теплотрассу.
Белгородцы уже неоднократно просили установить на «Стадионе» остановочный комплекс. Сначала горожанам обещали выполнить работы до 25 ноября, затем — до 10 декабря. Тогда сообщали, что сроки передвинули из-за поиска дополнительных средств для установки остановочного павильона. А в конце ноября назвали новую дату — не позднее 30 декабря.
Напомним, что белгородцы также ждут остановочный комплекс на «Мичурина». Его планируется установить до 25 декабря. На навесы двух остановок хотели потратить 6,6 млн рублей.