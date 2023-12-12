На «Стадионе» в Белгороде приступили к монтажу остановки?

Утром 12 декабря белгородцы заметили на «Стадионе» рабочих, которые занимались установкой конструкции. Что именно происходит на месте бывшего остановочного комплекса, пока не известно. Однако напомним, что белгородцам обещали установить павильон не позднее 30 декабря этого года.