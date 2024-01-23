Не прошло и года: в Белгороде начали монтировать остановку на «Стадионе»

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Белгороде приступили к монтажу остановочного комплекса, который горожанам обещали установить ещё в прошлом году. Речь идёт о павильоне на остановке «Стадион». Он должен появиться к 1 февраля.
Как рассказали в горадминистрации, рабочие уже установили колонны, облицованные антивандальным покрытием. Сейчас идёт обработка будущего навеса композитным материалом. Сам навес должен появиться на остановке на этой неделе.
Павильон решили увеличить в длину практически в два раза — до 19 метров. Остекление выполнено с использованием специальной технологии, которая не даст стёклам разбиться на крупные осколки.
К слову, сроки установки павильона на «Стадионе» переносились четыре раза. В этот раз павильон белгородцам пообещали к 1 февраля, но изначально планировалась, что комплекс установят к 25 ноября. Позже сроки перенесли на 10 и 30 декабря, а затем аж на конец января.