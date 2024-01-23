Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Монтаж остановки на «Стадионе»

Не прошло и года: в Белгороде начали монтировать остановку на «Стадионе»

23 января 2024, 13:24
Фото: Bel.ru
Монтаж остановки на «Стадионе»

Рабочие приступили к монтажу остановки на «Стадионе» в Белгороде

Установить остановочный павильон планируется к 1 февраля. Пока рабочие приступили к монтажу. На месте будущего комплекса уже появились колонны, облицованные антивандальным покрытием, рассказали в мэрии.

В Белгороде приступили к монтажу остановочного комплекса, который горожанам обещали установить ещё в прошлом году. Речь идёт о павильоне на остановке «Стадион». Он должен появиться к 1 февраля.

Как рассказали в горадминистрации, рабочие уже установили колонны, облицованные антивандальным покрытием. Сейчас идёт обработка будущего навеса композитным материалом. Сам навес должен появиться на остановке на этой неделе.

Павильон решили увеличить в длину практически в два раза — до 19 метров. Остекление выполнено с использованием специальной технологии, которая не даст стёклам разбиться на крупные осколки.

К слову, сроки установки павильона на «Стадионе» переносились четыре раза. В этот раз павильон белгородцам пообещали к 1 февраля, но изначально планировалась, что комплекс установят к 25 ноября. Позже сроки перенесли на 10 и 30 декабря, а затем аж на конец января.

Монтаж остановки на «Стадионе»Монтаж остановки на «Стадионе»
Монтаж остановки на «Стадионе»Монтаж остановки на «Стадионе»
Монтаж остановки на «Стадионе»
Фото: Bel.ru
Снова перенесли: павильон на «Стадионе» в Белгороде пообещали доделать к 1 февраля
Узнать подробнее
Читайте также:
«Разрисовали от нечего делать»: полиция нашла подростка, испортившего остановкуНегде присесть и автобусы не видно: чем белгородцам не понравилась новая остановка?Успеть за два дня: белгородцы могут не дождаться обещанную остановку на «Стадионе»
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Стадион#Мэрия#Остановка#Белгород#Наталья Корявых#Сроки
Подпишитесь
Украинский дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев: произошёл взрыв
Сегодня, 15:08
ЦЭБ не смог оспорить в суде решение УФАС по делу о проведении аукционов
18 января, 07:46
«Сколько можно?» Белгородскую школу две недели «терроризируют» звонками о минировании
Сегодня, 14:29
От скандально известной банды в Белгороде пострадали как минимум пять человек
Сегодня, 14:51
Белгородскую область атаковали дроном-камикадзе: от взрыва пострадала машина
Сегодня, 10:07