Не прошло и года: в Белгороде начали монтировать остановку на «Стадионе»

К слову, сроки установки павильона на «Стадионе» переносились четыре раза. В этот раз павильон белгородцам пообещали к 1 февраля, но изначально планировалась, что комплекс установят к 25 ноября. Позже сроки перенесли на 10 и 30 декабря, а затем аж на конец января.