Снова перенесли: павильон на «Стадионе» в Белгороде пообещали доделать к 1 февраля

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Реконструкция остановки на «Стадионе» со стороны движения в сторону Родины уже несколько месяцев подряд больная тема для белгородцев, которые регулярно с неё уезжают. Высокие ограждения, минимум места для пешеходов и другие неудобства, с которыми приходится сталкиваться в плохую погоду.
Завершение работ на остановочном комплексе неоднократно переносили. Первый срок было до 25 ноября, позже его перенесли на 10 декабря, а затем и вовсе на конец 2023 года. Теперь остановку планируют открыть 1 февраля. Как пояснили в мэрии, павильон решили увеличить в связи с большим трафиком людей и автобусов.
Также возникли трудности с изготовлением материалов — из-за низких температур бетонировать остановку на месте не стали, фундаменты пришлось выливать в цеху «в благоприятных условиях», а потом устанавливать на улице. Сейчас идут работы над кровлей и подсветкой, а колонны монтировать будут с 22 января.