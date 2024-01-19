Снова перенесли: павильон на «Стадионе» в Белгороде пообещали доделать к 1 февраля

Завершение работ на остановочном комплексе неоднократно переносили. Первый срок было до 25 ноября, позже его перенесли на 10 декабря, а затем и вовсе на конец 2023 года. Теперь остановку планируют открыть 1 февраля. Как пояснили в мэрии, павильон решили увеличить в связи с большим трафиком людей и автобусов.