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В Белгороде в четвёртый раз перенесли сроки сдачи остановки

Снова перенесли: павильон на «Стадионе» в Белгороде пообещали доделать к 1 февраля

19 января 2024, 16:54
Фото: 1MI

В Белгороде в четвёртый раз перенесли сроки сдачи остановки

Мэрия областного центра вновь сообщила о переносе сроков открытия остановочного павильона на «Стадионе». В этот раз дело в холодной погоде.

Реконструкция остановки на «Стадионе» со стороны движения в сторону Родины уже несколько месяцев подряд больная тема для белгородцев, которые регулярно с неё уезжают. Высокие ограждения, минимум места для пешеходов и другие неудобства, с которыми приходится сталкиваться в плохую погоду.

Завершение работ на остановочном комплексе неоднократно переносили. Первый срок было до 25 ноября, позже его перенесли на 10 декабря, а затем и вовсе на конец 2023 года. Теперь остановку планируют открыть 1 февраля. Как пояснили в мэрии, павильон решили увеличить в связи с большим трафиком людей и автобусов.

Также возникли трудности с изготовлением материалов — из-за низких температур бетонировать остановку на месте не стали, фундаменты пришлось выливать в цеху «в благоприятных условиях», а потом устанавливать на улице. Сейчас идут работы над кровлей и подсветкой, а колонны монтировать будут с 22 января.

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#Реконструкция#Новости Белгорода#Стадион#Белгород#Холодная погода#Екатерина Никулина#Перенос сроков#Остановочный павильон
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