«Почувствовать картины»: в музее для незрячих белгородцев организовали выставку

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Белгороде в художественном музее для незрячих и слабовидящих организовали выставку, на которой представлены тактильные копии картин XX–XXI веков. В экспозиции есть сюжетно-тематическая картина Сергея Луппова «По воду», пейзаж Альберта Папикяна «У подножия Великана», натюрморт Александра Сердюкова «Старые незабытые», сюжетно-тематическая картина Ирины Поповой «Сын художника».
Выставку посетили члены Белгородской организации Всероссийского общества слепых.
Этот проект организовал благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» благодаря победе в грантовом конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов».