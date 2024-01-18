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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Тактильная картина

«Почувствовать картины»: в музее для незрячих белгородцев организовали выставку

18 января 2024, 13:19
Фото: правительство Белгородской области
Тактильная картина

Для незрячих белгородцев организовали тактильную выставку в музее

В Белгородском художественном музее представили тактильные копии живописных произведений XX–XXI веков для людей с проблемами со зрением. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В Белгороде в художественном музее для незрячих и слабовидящих организовали выставку, на которой представлены тактильные копии картин XX–XXI веков. В экспозиции есть сюжетно-тематическая картина Сергея Луппова «По воду», пейзаж Альберта Папикяна «У подножия Великана», натюрморт Александра Сердюкова «Старые незабытые», сюжетно-тематическая картина Ирины Поповой «Сын художника».

Выставку посетили члены Белгородской организации Всероссийского общества слепых.

Этот проект организовал благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» благодаря победе в грантовом конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов».

Тактильные картиныТактильные картины
Тактильные картины Тактильные картины
Тактильные картины Тактильные картины
Тактильные картины
Фото: правительство Белгородской области
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#Культура#Выставка#Новости Белгорода#Музеи#Слабовидящие#Белгород#Алина Харина#Незрячие
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