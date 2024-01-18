«Почувствовать картины»: в музее для незрячих белгородцев организовали выставку

В Белгороде в художественном музее для незрячих и слабовидящих организовали выставку, на которой представлены тактильные копии картин XX–XXI веков. В экспозиции есть сюжетно-тематическая картина Сергея Луппова «По воду», пейзаж Альберта Папикяна «У подножия Великана», натюрморт Александра Сердюкова «Старые незабытые», сюжетно-тематическая картина Ирины Поповой «Сын художника».