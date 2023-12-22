Юные художники из Белгорода могут создать работы для выставки в Русском музее

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Приквел просветительской программы для школьников по направлению научно-технологического искусства запустили на онлайн-платформе «Поколение М», которая входит в цифровую экосистему МТС. С помощью ИТ-технологий, а именно ИИ-чат-бота, участники смогут создать свои творческие работы. А как использовать для художественного творчества возможности генеративной нейросети продемонстрируют известные блогеры.
Ключевым технологическим инструментом программы станет бесплатный доступ к нейросети. Она позволит участникам курса использовать возможности искусственного интеллекта в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы в стиле известных мировых художников.
Лучшие произведения юных художников могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого музеем в партнёрстве с цифровой экосистемой МТС, благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.
Просветительская программа на онлайн-платформе «Поколение М» стартует в феврале. Слушатели узнают, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Также все желающие смогут изучить алгоритм работы нейросети и её использование для создания произведений искусства.
Как отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева, благодаря удобному и понятному формату, каждый откроет для себя безграничные возможности нейросетей.
Чтобы принять участие в обучении, необязательно иметь какой-либо опыт в рисовании. Даже из обычных детских рисунков при помощи работы с нейросетью можно получить настоящий шедевр. Уверена, что школьники получат максимум эмоций, а также ценный опыт в создании креативных работ, который пригодится им в будущем.
Гузель Галеева