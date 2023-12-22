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Юные художники из Белгорода могут создать работы для выставки в Русском музее

Юные художники из Белгорода могут создать работы для выставки в Русском музее

22 декабря 2023, 06:00
Фото: МТС
Создавать произведение нужно будет с помощью нейросети. Лучшие попадут на выставку в Русский музей.

Приквел просветительской программы для школьников по направлению научно-технологического искусства запустили на онлайн-платформе «Поколение М», которая входит в цифровую экосистему МТС. С помощью ИТ-технологий, а именно ИИ-чат-бота, участники смогут создать свои творческие работы. А как использовать для художественного творчества возможности генеративной нейросети продемонстрируют известные блогеры.

Ключевым технологическим инструментом программы станет бесплатный доступ к нейросети. Она позволит участникам курса использовать возможности искусственного интеллекта в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы в стиле известных мировых художников.

Лучшие произведения юных художников могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого музеем в партнёрстве с цифровой экосистемой МТС, благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.

Просветительская программа на онлайн-платформе «Поколение М» стартует в феврале. Слушатели узнают, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Также все желающие смогут изучить алгоритм работы нейросети и её использование для создания произведений искусства.

Как отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева, благодаря удобному и понятному формату, каждый откроет для себя безграничные возможности нейросетей.

Чтобы принять участие в обучении, необязательно иметь какой-либо опыт в рисовании. Даже из обычных детских рисунков при помощи работы с нейросетью можно получить настоящий шедевр. Уверена, что школьники получат максимум эмоций, а также ценный опыт в создании креативных работ, который пригодится им в будущем.
Гузель Галеева
#Наука#Мтс#Благотворительный фонд#Ит-технологии#Белгород#Современное искусство#Кристина Семенчук#Русский музей#ИИ-чат-бот#Генеративная нейросеть
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