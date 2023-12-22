Юные художники из Белгорода могут создать работы для выставки в Русском музее

Просветительская программа на онлайн-платформе «Поколение М» стартует в феврале. Слушатели узнают, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Также все желающие смогут изучить алгоритм работы нейросети и её использование для создания произведений искусства.