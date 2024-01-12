На выставке «Россия» прошли тематические мероприятия в знак поддержки Белгородчины

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Каждый желающий получил возможность выпустить моментальную пластиковую карту с уникальным дизайном, на котором изображены достопримечательности Белгородской области. Дизайн карты генерировала нейросеть Kandinsky.
В рамках образовательной части в павильоне банка прошли лекции по искусственному интеллекту, креативному мышлению и виртуальным технологиям. Речь шла как об уже существующих или внедрённых сервисах, так и о перспективных проектах, возможностях искусственного интеллекта и машинного обучения при управлении регионом. Отдельный блок посвятили финансовой грамотности и кибербезопасности. В частности, спикеры рассказали гостям о трендах телефонного мошенничества, и дали советы, как уберечь свои мессенджеры и не стать жертвой мошенников.
Также на площадке состоялся круглый стол «Развитие и совершенствование транспортной системы в регионах», где представители делегаций от региональных правительств обсудили вопросы развития транспортной системы в регионах Черноземья.
Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. В ней участвуют все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На полгода ВДНХ стала масштабной проекцией всей России.
Выставка знакомит с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны. На всё время проведения выставки запланированы яркие культурно-развлекательные мероприятия, обширные образовательные и деловые программы.