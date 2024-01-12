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На выставке «Россия» прошли тематические мероприятия в знак поддержки Белгородчины

На выставке «Россия» прошли тематические мероприятия в знак поддержки Белгородчины

12 января 2024, 07:42
Фото: Сбер
На ВДНХ в рамках выставки «Россия» прошёл День Белгородской области. Событие поддержали крупные компании. Например, Сбер в своём павильоне провёл тематические мероприятия под слоганом «Открывай Черноземье».

Каждый желающий получил возможность выпустить моментальную пластиковую карту с уникальным дизайном, на котором изображены достопримечательности Белгородской области. Дизайн карты генерировала нейросеть Kandinsky.

В рамках образовательной части в павильоне банка прошли лекции по искусственному интеллекту, креативному мышлению и виртуальным технологиям. Речь шла как об уже существующих или внедрённых сервисах, так и о перспективных проектах, возможностях искусственного интеллекта и машинного обучения при управлении регионом. Отдельный блок посвятили финансовой грамотности и кибербезопасности. В частности, спикеры рассказали гостям о трендах телефонного мошенничества, и дали советы, как уберечь свои мессенджеры и не стать жертвой мошенников.

Также на площадке состоялся круглый стол «Развитие и совершенствование транспортной системы в регионах», где представители делегаций от региональных правительств обсудили вопросы развития транспортной системы в регионах Черноземья.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. В ней участвуют все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На полгода ВДНХ стала масштабной проекцией всей России.

Выставка знакомит с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны. На всё время проведения выставки запланированы яркие культурно-развлекательные мероприятия, обширные образовательные и деловые программы.

#Черноземье#Пластиковая карта#Достопримечательности#Белгород#Кристина Семенчук#Сбер#Белгородчина#Креативное мышление#Искусственный интеллект#ВДНХ
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