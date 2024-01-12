На выставке «Россия» прошли тематические мероприятия в знак поддержки Белгородчины

В рамках образовательной части в павильоне банка прошли лекции по искусственному интеллекту, креативному мышлению и виртуальным технологиям. Речь шла как об уже существующих или внедрённых сервисах, так и о перспективных проектах, возможностях искусственного интеллекта и машинного обучения при управлении регионом. Отдельный блок посвятили финансовой грамотности и кибербезопасности. В частности, спикеры рассказали гостям о трендах телефонного мошенничества, и дали советы, как уберечь свои мессенджеры и не стать жертвой мошенников.