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Выставка в честь погибших военкоров

Дарья Дугина, Александр Расторгуев: чьи фото появились на выставке в Белгороде

16 января 2024, 11:16
Фото: t.me/deputatybelgoroda
Выставка в честь погибших военкоров

В Белгороде организовали посвящённую погибшим журналистам выставку

В штабе общественной поддержки открылась выставка с фотографиями журналистов, погибших при боевых действиях. Мероприятие приурочили ко Дню российской печати. Подробности рассказал глава горсовета Вадим Радченко.

В Белгороде состоялась выставка «Мы помним: погибшие журналисты в объективе», посвящённая военным корреспондентам. Фотографии погибших военкоров появились в штабе общественной поддержки. Проект приурочен ко Дню российской печати.

По словам главы горсовета Вадима Радченко, журналистика остаётся одной из самых опасных профессий. Хорошие военкоры, по его мнению, «лезут в огонь, холод и грязь — туда, где происходят события». И сейчас журналисты погибают.

К сожалению, сегодня журналисты погибают, в том числе, и за правду о Донбассе, о специальной военной операции. Люди этой профессии в переломные моменты становятся глазами нашего общества.
Вадим Радченко

По словам главы горсовета, кто-то рискует жизнью, чтобы показать жизнь людей в приграничье и военнослужащих. Многие военкоры погибли, исполняя журналистский долг.

Белгородцы же могут ознакомиться с экспозицией до конца недели. Затем выставку представят в других районах области. На кадрах можно увидеть в том числе изображения погибших Дарьи Дугиной и Александра Расторгуева.

Выставка в честь погибших военкоровВыставка в честь погибших военкоров
Выставка в честь погибших военкоров
Фото: t.me/deputatybelgoroda
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#Белгородская область#Выставка#Новости Белгорода#Вадим радченко#Белгород#Наталья Корявых#Военкоры
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