Дарья Дугина, Александр Расторгуев: чьи фото появились на выставке в Белгороде

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Белгороде состоялась выставка «Мы помним: погибшие журналисты в объективе», посвящённая военным корреспондентам. Фотографии погибших военкоров появились в штабе общественной поддержки. Проект приурочен ко Дню российской печати.
По словам главы горсовета Вадима Радченко, журналистика остаётся одной из самых опасных профессий. Хорошие военкоры, по его мнению, «лезут в огонь, холод и грязь — туда, где происходят события». И сейчас журналисты погибают.
К сожалению, сегодня журналисты погибают, в том числе, и за правду о Донбассе, о специальной военной операции. Люди этой профессии в переломные моменты становятся глазами нашего общества.
Вадим Радченко
По словам главы горсовета, кто-то рискует жизнью, чтобы показать жизнь людей в приграничье и военнослужащих. Многие военкоры погибли, исполняя журналистский долг.
Белгородцы же могут ознакомиться с экспозицией до конца недели. Затем выставку представят в других районах области. На кадрах можно увидеть в том числе изображения погибших Дарьи Дугиной и Александра Расторгуева.