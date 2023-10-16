«Бесподобных» собак соберут для выставки под Белгородом

В ближайшую субботу на базе белгородского университета состоится «Выставка бесподобных собак». В ходе мероприятия жителям покажут различные выступления и конкурсы. Поучаствовать в празднике может каждый желающий, отметили в управлении ветеринарии по Белгородской области.