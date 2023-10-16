Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Собака

«Бесподобных» собак соберут для выставки под Белгородом

16 октября 2023, 11:10
Фото: 1MI
Собака
В ближайшую субботу на базе белгородского университета состоится «Выставка бесподобных собак». В ходе мероприятия жителям покажут различные выступления и конкурсы. Поучаствовать в празднике может каждый желающий, отметили в управлении ветеринарии по Белгородской области.

В субботу, 21 октября, на базе факультета ветеринарной медицины Белгородского ГАУ состоится «Выставка бесподобных собак». Начало мероприятия запланировано на 09:30. В рамках выставки для белгородцев устроят четыре разных конкурса:

  1. Конкурс костюмов «Бесподобные животные»;
  2. Конкурс на послушание «Друг в беде не бросит»;
  3. Конкурс детских рисунков «Животные глазами ребёнка»;
  4. Конкурс талантов — показательные выступления.

Помимо этого, в выставке примут участие и служебные собаки — они покажут необычные выступления.

Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, что в ближайшую субботу с 11:00 до 15:00 в Центральном парке Белгорода состоится выставка-раздача бездомных животных. Из 30 питомцев горожане смогут выбрать себе четвероногого друга и забрать его домой.

За год 332 собаки из приюта в Белгороде нашли новый дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Правила содержания домашних животных изменили в Белгородской областиС начала года в Белгородской области нашли 28 бешеных животныхПтиц и животных не кормить: белгородцев удивили странные таблички
#Белгородская область#Белгородский район#Выставка#Собаки#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
В мэрии назвали причину отсутствия тепла в квартирах белгородцев
Сегодня, 12:32
Идите в мэрию: проверявший цемзавод филиал ЦЛАТИ отказался показать результаты
Сегодня, 14:20
«То ли назначили, то ли самозахват»: белгородцы сообщили о странной ситуации на ферме
Сегодня, 10:53
Невестку белгородской чиновницы отметили за «безупречный труд» спустя год работы
Сегодня, 12:20
Белгородское «Приосколье» отреагировало на призыв ФАС снизить цены на курицу
Сегодня, 10:15
Получавшая миллионные контракты у мэрии Белгорода Ермолова избавилась от «Такси 711»
Сегодня, 13:31