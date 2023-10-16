«Бесподобных» собак соберут для выставки под Белгородом

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В субботу, 21 октября, на базе факультета ветеринарной медицины Белгородского ГАУ состоится «Выставка бесподобных собак». Начало мероприятия запланировано на 09:30. В рамках выставки для белгородцев устроят четыре разных конкурса:
Помимо этого, в выставке примут участие и служебные собаки — они покажут необычные выступления.
Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.
Возрастное ограничение: 0+.
Напомним, что в ближайшую субботу с 11:00 до 15:00 в Центральном парке Белгорода состоится выставка-раздача бездомных животных. Из 30 питомцев горожане смогут выбрать себе четвероногого друга и забрать его домой.