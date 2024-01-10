Какие церковные праздники отмечают белгородцы в январе

Анастасия является покровительницей беременных женщин и мам, а ещё соратницей заключённых. После кончины её мамы, девушке выбрали мужа, который был язычником. В итоге, её вместе с 120 христианами заперли на корабле, в котором было пробитое днище. Но церковная история гласит, что они были спасены святой Феодотией. Она развернула судно к берегу.