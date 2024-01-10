Какие церковные праздники отмечают белгородцы в январе

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
История праздничных дат в православии уходит в глубину времён Ветхого Завета.
Январский календарь праздников
1 января
День памяти святого мученика Вонифатия
День памяти преподобного Илии Муромца
2 января
Предпразднство Рождества Христова Предпразднство Рождества Христова
День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
Во время угрозы революции в стране приходской священнослужитель проявил себя преданным защитником людей. Он пообещал посвятить свою жизнь вере и сдержал его. За своё преданное служение ему было присвоено звание святого в конце 90-х.
День памяти священномученика Игнатия Богоносца
Игнатия бросили на съедение хищникам по приказу императора Траяна. Незвирая на страшную участь, он не отрёкся от веры во Христа.
3 января
День памяти мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулианы Никомидийской
День памяти святителя Петра, митрополита Московского, чудотворца всея России
4 января
День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
Анастасия является покровительницей беременных женщин и мам, а ещё соратницей заключённых. После кончины её мамы, девушке выбрали мужа, который был язычником. В итоге, её вместе с 120 христианами заперли на корабле, в котором было пробитое днище. Но церковная история гласит, что они были спасены святой Феодотией. Она развернула судно к берегу.
5 января
День памяти святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста
6 января
День памяти преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии
Рождественский сочельник
День памяти преподобного Николая
7 января
Рождество Христово
Величественное событие, предваряемое 40-дневным постом и «неделей отцов», отмечает наступление Христа Иисуса. С данного момента стартует новая эпоха жизни Божьего Сына.
8 января
Собор Пресвятой Богородицы
День памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского
День памяти праведных Иосифа, обручника Богородицы, царя Давида и Иакова Иерусалимского
Попразднство Рождества Христова
9 января
День памяти первомученика апостола от 70-ти Стефана
День памяти преподобного Феодора Начертанного, исповедника
10 января
День памяти апостола от 70-ти Никанора
День памяти священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского
Большевики в 1919 году совершили казнь над епископом Никодимом. Солдаты, назначенные на исполнение смертного приговора, не стали стрелять в служителя церкви. В связи с этим были вызваны другие солдаты, которые нарядили Никодима в шинель солдата, чтобы его истинная личность была скрыта.
День памяти мучеников 20 000, сожжённых в церкви в Никомидии
11 января
День памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа убиенных
12 января
День памяти святого Макария, митрополита Московского
День памяти мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской)
День памяти священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера
День памяти апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского
13 января
День памяти преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер)
День памяти преподобного Паисия Святогорца
Отдание праздника Рождества Христова
14 января
Обрезание Господне
День памяти святителя Василия Великого (Васильев день)
15 января
День памяти преподобного Серафима Саровского (преставление, второе обретение мощей)
День памяти святителя Сильвестра, Папы Римского
День памяти святой праведной Иулиании Лазаревской (Муромской)
Предпразднство Богоявления
16 января
День памяти святого пророка Малахии
День памяти святого мученика Гордия
17 января
День памяти преподобного Феоктиста
День памяти святителя Евстафия I, архиепископа Сербского
Собор 70-ти Апостолов
18 января
День памяти пророка Михея
Крещенский сочельник
19 января
Крещение Господне
Это один из основных праздников, который посвятили эпизоду в жизни Иисуса Христа. Именно 19 января он принял крещение на реке Иордан. Утром отводится время, чтобы пить освящённую воду и есть крестцы.
20 января
Попразднство Богоявления
Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
21 января
День памяти преподобной Домники Константинопольской
День памяти преподобного Георгия Хозевита
День памяти святителя Емилиана
День памяти священномученика Исидора Юрьевского (Дерптского), и с ним 72-х мучеников
День памяти преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских
22 января
День памяти преподобного Евстратия, чудотворца
День памяти мученика Полиевкта
День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России
23 января
День памяти преподобного Дометиана, епископа Мелитинского
День памяти священномученика Анатолия, митрополита Одесского
День памяти святителя Феофана затворника Вышенского
День памяти святителя Григория Нисского
День памяти преподобного Павла Комельского (Обнорского)
День памяти преподобного Маркиана Константинопольского
24 января
День памяти преподобного Михаила Клопского, Новгородского
День памяти преподобного Феодосия Великого
25 января
День памяти преподобного Мартиниана Белозерского
День памяти мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших
Мученица не только претерпела пытки, но и сумела противостоять им, не отступая от своей веры и убеждений. Её казнь стала символом непоколебимости веры. В России Татьянин день стал праздником студенчества, символом знаний и образования, призывом к активной жизни ума и духа.
День памяти святителя Саввы I, архиепископа Сербского
26 января
День памяти преподобного Иринарха Ростовского
День памяти преподобного Елеазара Анзерского
День памяти мучеников Ермила и Стратоника
27 января
День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
Отдание праздника Богоявления
28 января
День памяти преподобного Павла Фивейского
День памяти преподобного Иоанна Кущника
29 января
День памяти праведного Максима Тотемского, пресвитера
Поклонение честным веригам апостола Петра
День памяти священномученика Иоанна Петтайя
30 января
День памяти преподобного Антония Великого
День памяти преподобного Антония Дымского
31 января
День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских
День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского