«Будем дальше грешить — перевернётся»: церковь боится за Землю из-за кровавого сияния

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Священник из Карелии Константин Савандер увидел в северном сиянии, которое заметили жители российских регионов, предзнаменование катастрофы. Церковь переживает за Землю.
Священнослужитель из Петрозаводска выразил опасения на своей странице в соцсети. По его словам, Земля уже «раскачивается и может перевернуться».
«Красиво-то, красиво… Только это говорит о том, что магнитная ось уже очень далеко отклонилась от „нормального“ положения, и Земля, как юла, раскачивается… Будем дальше грешить — перевернётся», — говорит священник.
Такая реакция от священника последовала после постов с фотографиями северного сияния, которое заметили в небе жители Петрозаводска.
В нескольких приграничных районах Белгородской области 5 ноября увидели кроваво-красное небо, напоминающее северное сияние. Это же явление видели и жители других регионов.