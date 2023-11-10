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Сияние

«Будем дальше грешить — перевернётся»: церковь боится за Землю из-за кровавого сияния

10 ноября 2023, 08:25
Фото: Midjourney
Сияние

Карельский священник выразил опасения из-за северного сияния

Неутешительный вывод сделал Константин Савандер. По его мнению, магнитная ось уже очень далеко отклонилась от «нормального» положения.

Священник из Карелии Константин Савандер увидел в северном сиянии, которое заметили жители российских регионов, предзнаменование катастрофы. Церковь переживает за Землю.

Священнослужитель из Петрозаводска выразил опасения на своей странице в соцсети. По его словам, Земля уже «раскачивается и может перевернуться».

«Красиво-то, красиво… Только это говорит о том, что магнитная ось уже очень далеко отклонилась от „нормального“ положения, и Земля, как юла, раскачивается… Будем дальше грешить — перевернётся», — говорит священник.

Такая реакция от священника последовала после постов с фотографиями северного сияния, которое заметили в небе жители Петрозаводска.

В нескольких приграничных районах Белгородской области 5 ноября увидели кроваво-красное небо, напоминающее северное сияние. Это же явление видели и жители других регионов.

Полярное сияние? Небо в белгородском приграничье стало кроваво-красным
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#Белгородская область#Религия#Россия#Наталья Корявых#Карелия#Северное сияние#Кровавое сияние
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