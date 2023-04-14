Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху

Как пояснил митрополит, есть угроза для здоровья и жизни из-за возможных провокаций. Иоанн заявил, что не стоит давать лишних поводов для этого. Он рекомендует белгородцам ездить на кладбища не в какой-то определённый день, а в течение 40 дней до Вознесения.