Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал жителей региона воздержаться от поездок на кладбища в приграничных районах в праздничные дни.
Церковь не благословляет на Пасху посещать кладбища, совершать богослужения. Поэтому прошу воздержаться от посещения кладбищ в этот день.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Как пояснил митрополит, есть угроза для здоровья и жизни из-за возможных провокаций. Иоанн заявил, что не стоит давать лишних поводов для этого. Он рекомендует белгородцам ездить на кладбища не в какой-то определённый день, а в течение 40 дней до Вознесения.
Митрополит попросил всех быть благоразумными, а также поздравил жителей региона с преддверием Пасхи.
О возможных провокациях на кладбищах митрополит предупреждал и ранее. Он также напомнил, что церковь не молится об усопших в сам день Пасхи. Для этого есть особые службы.