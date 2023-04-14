Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Изображение материала

Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху

14 апреля 2023, 13:16
Фото: кадр из видео

Митрополит Иоанн призвал белгородцев не посещать кладбища в приграничье на Пасху

Иоанн объяснил, что есть риски для здоровья и жизни из-за возможных провокаций. Он подчеркнул, что не стоит давать лишних поводов для этого. Видеообращение от митрополита опубликовало областное правительство.
Сюжет
Пасха

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал жителей региона воздержаться от поездок на кладбища в приграничных районах в праздничные дни.

Церковь не благословляет на Пасху посещать кладбища, совершать богослужения. Поэтому прошу воздержаться от посещения кладбищ в этот день.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Как пояснил митрополит, есть угроза для здоровья и жизни из-за возможных провокаций. Иоанн заявил, что не стоит давать лишних поводов для этого. Он рекомендует белгородцам ездить на кладбища не в какой-то определённый день, а в течение 40 дней до Вознесения.

Митрополит попросил всех быть благоразумными, а также поздравил жителей региона с преддверием Пасхи.

Видео: правительство Белгородской области

О возможных провокациях на кладбищах митрополит предупреждал и ранее. Он также напомнил, что церковь не молится об усопших в сам день Пасхи. Для этого есть особые службы.

Провокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночные автобусы организуют в Белгороде на ПасхуНа Пасху и Красную горку запустят бесплатные автобусы до белгородских кладбищБелгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах
#Наталья Корявых#Иоанн#Белгородская область#Пасха#Религия#Приграничье#Кладбища#Общество#Видео
Подпишитесь
От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения
Сегодня, 14:59
Mesto Grill остаётся на месте: суд отклонил иск недовольных белгородцев к гастробару
Сегодня, 13:29
В районе Белгородской области назначили нового главу
Сегодня, 14:22
Белгородская красная «река» могла появиться из-за утечки вещества для протравливания
Сегодня, 12:44
Безглютеновые и с бельгийским шоколадом: сколько стоят пасхальные куличи в Белгороде
Сегодня, 13:10