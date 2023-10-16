Церковь евангельских христиан-баптистов выиграла суд у мэрии Белгорода

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов города Белгорода» смогла отсудить у мэрии право собственности на нежилое здание общей площадью 389,2 кв. м. Молитвенный дом располагается на улице Магистральной.
Арбитражный суд области решил удовлетворить требования церкви и признать право собственности на объект за ней. Также суд постановил вернуть организации излишне уплаченную госпошлину в размере 22,4 тыс. рублей.
Судебное решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Религиозная организация начала судиться с мэрией по поводу здания ещё в прошлом году. Суд принял заявление и возбудил производство по делу в ноябре 2022 года.
Добавим, что «Церковь евангельских христиан-баптистов» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году.