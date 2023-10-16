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Суд

Церковь евангельских христиан-баптистов выиграла суд у мэрии Белгорода

16 октября 2023, 14:25
Фото: 1MI
Суд
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил требования религиозной организации. За ней признали право собственности на нежилое здание, следует из решения суда. Судебные тяжбы начались ещё в 2022 году.
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Суд

Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов города Белгорода» смогла отсудить у мэрии право собственности на нежилое здание общей площадью 389,2 кв. м. Молитвенный дом располагается на улице Магистральной.

Арбитражный суд области решил удовлетворить требования церкви и признать право собственности на объект за ней. Также суд постановил вернуть организации излишне уплаченную госпошлину в размере 22,4 тыс. рублей.

Судебное решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Религиозная организация начала судиться с мэрией по поводу здания ещё в прошлом году. Суд принял заявление и возбудил производство по делу в ноябре 2022 года.

Добавим, что «Церковь евангельских христиан-баптистов» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году.

Церковь евангельских христиан-баптистов подала в суд на мэрию Белгорода
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