Церковь евангельских христиан-баптистов подала в суд на мэрию Белгорода

Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов г. Белгорода» подала иск к городской администрации о признании права собственности на здание молитвенного дома на улице Магистральной, 60. Общая площадь здания составляет 389,2 кв. м.
Арбитражный суд Белгородской области принял заявление и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 22 декабря.
Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году. Руководит ею пресвистер Борис Лавриненко.
Отметим, что организация не в первый раз подаёт иск к мэрии Белгорода. Ранее церковь просила признать право собственности на объекты недвижимости на Магистральной, 60 — на земельный участок в 1775 кв. м и расположенное на нём здание в 389,2 кв. м, следует из картотеки дел. Иск был подан в начале года.
Однако Арбитражный суд Белгородской области решил оставить заявление без рассмотрения. При этом суд поручил возвратить религиозной организации уплаченную госпошлину в размере 93,6 тыс. рублей.