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Церковь евангельских христиан-баптистов подала в суд на мэрию Белгорода

Вчера, 14:09
Фото: 1MI
Религиозное учреждение требует от горадминистрации признать право собственности на здание молитвенного дома на улице Магистральной. Арбитражный суд исковое заявление принял, следует из картотеки дел.

Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов г. Белгорода» подала иск к городской администрации о признании права собственности на здание молитвенного дома на улице Магистральной, 60. Общая площадь здания составляет 389,2 кв. м.

Арбитражный суд Белгородской области принял заявление и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 22 декабря.

Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году. Руководит ею пресвистер Борис Лавриненко.

Отметим, что организация не в первый раз подаёт иск к мэрии Белгорода. Ранее церковь просила признать право собственности на объекты недвижимости на Магистральной, 60 —  на земельный участок в 1775 кв. м и расположенное на нём здание в 389,2 кв. м, следует из картотеки дел. Иск был подан в начале года.

Однако Арбитражный суд Белгородской области решил оставить заявление без рассмотрения. При этом суд поручил возвратить религиозной организации уплаченную госпошлину в размере 93,6 тыс. рублей.

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#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Церковь евангельских христиан-баптистов#Мэрия белгорода#Арбитражный суд#Инна Рогова
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