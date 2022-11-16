Церковь евангельских христиан-баптистов подала в суд на мэрию Белгорода

Отметим, что организация не в первый раз подаёт иск к мэрии Белгорода. Ранее церковь просила признать право собственности на объекты недвижимости на Магистральной, 60 — на земельный участок в 1775 кв. м и расположенное на нём здание в 389,2 кв. м, следует из картотеки дел. Иск был подан в начале года.