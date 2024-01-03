Медведев жёстко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду

2 января Белгород вновь подвергся украинскому обстрелу. По информации Минобороны, Украина выпустила 17 ракет «Ольха» собственной разработки по городу и Белгородской области в течение дня, но все они были сбиты российскими зенитными системами. Гладков уточнил, что в результате атаки один человек погиб, ещё пять пострадали.