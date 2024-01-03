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Медведев жёстко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду

Медведев жёстко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду

3 января 2024, 18:25
Фото: 1MI
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления МИД Франции о ракетных ударах по Белгороду. Своё мнение он опубликовал в Telegram-канале.
Сюжет
Обстрел

Ранее МИД Франции отказался осуждать ракетные удары, нанесённые Украиной по Белгороду, в результате которых погибло 25 человек, а более 100 получили ранения, охарактеризовав их как «законную оборону». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал представителей внешнеполитического ведомства «уродами» и добавил, что «мы никогда не любили французов».

Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это «право на самооборону». Мразь. Уроды.
Дмитрий Медведев

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 30 декабря, что украинские военные атаковали центр города. Последние официальные данные показывают, что 25 человек, включая пятерых детей, погибли в результате этой атаки, а ещё 109 пострадали.

По информации Министерства обороны РФ, зенитными ракетными системами были перехвачены ракеты «Ольха» и большинство реактивных снарядов РСЗО, но несколько кассетных частей этих снарядов попали по областному центру.

2 января Белгород вновь подвергся украинскому обстрелу. По информации Минобороны, Украина выпустила 17 ракет «Ольха» собственной разработки по городу и Белгородской области в течение дня, но все они были сбиты российскими зенитными системами. Гладков уточнил, что в результате атаки один человек погиб, ещё пять пострадали.

Президент РФ Владимир Путин назвал происшедшее в Белгороде терактом, целенаправленной атакой на гражданское население. Он заявил, что Россия может ответить Украине, однако российские удары наносятся по военным объектам.

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#Украина#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Атака#Французы#СВО#Министерство обороны РФ#Ракетные удары#МИД Франции
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