Авиаопасность и эвакуация людей: как прошёл новый неспокойный день в Белгороде?

Уже вечером выяснилось, что неразорвавшийся снаряд обнаружили на улице Красноармейской в Белгороде. Власти приняли решение эвакуировать около 600 человек — жителей 323 частных домов в радиусе 500 метров от боеприпаса. Белгородцам предложили на время перебраться в ПВР, где их обеспечат питанием и чаем. Подвезут горожан к пунктам на автобусах. Охранять дома белгородцев будут полицейские, сотрудники муниципальной стражи и участники территориальной самообороны. Ещё два боеприпаса нашли в микрорайоне Улитка.