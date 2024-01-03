Авиаопасность и эвакуация людей: как прошёл новый неспокойный день в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Ранним утром 3 января в Белгороде было неспокойно. Над городом выли сирены, в небе раздавались взрывы. Работала система ПВО: на подлёте к городу сбили несколько воздушных целей.
В Минобороны РФ спустя время уточнили, что ВСУ выпустили шесть ракет «Ольха» и столько же ракет «Точка-У». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ситуация в Белгороде пока продолжает оставаться напряжённой.
Уже днём стало известно, что в Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда. Их нашли в частном секторе. При этом 2 января после обстрелов обнаружили ещё два таких боеприпаса. Около полудня в Белгороде объявляли авиационную опасность, однако обошлось без последствий.
Уже вечером выяснилось, что неразорвавшийся снаряд обнаружили на улице Красноармейской в Белгороде. Власти приняли решение эвакуировать около 600 человек — жителей 323 частных домов в радиусе 500 метров от боеприпаса. Белгородцам предложили на время перебраться в ПВР, где их обеспечат питанием и чаем. Подвезут горожан к пунктам на автобусах. Охранять дома белгородцев будут полицейские, сотрудники муниципальной стражи и участники территориальной самообороны. Ещё два боеприпаса нашли в микрорайоне Улитка.
Впрочем, неспокойно 3 января было не только в Белгороде. Ранним утром ВСУ обстреляли Солоти в Валуйском горокруге — пострадала 14-летняя девочка, разрушения выявили в восьми домах.
Дважды атакован Грайворонский горокруг. В результате прилёта в село Глотово пострадала линия электропередачи. Из-за этого жители трёх населённых пунктов на время остались без света. От удара по Замостью пострадал магазин.
По Мурому в Шебекинском горокруге ВСУ ударили дроном-камикадзе. С него сбросили один осколочный боеприпас — в итоге есть повреждения в частном доме.