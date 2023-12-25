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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Снег

В Белгородской области ухудшится погода

25 декабря 2023, 12:44
Фото: Midjourney
Снег

Снег с дождём и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

Порывы ветра местами достигнут 17 м/с. При этом минусовой температура будет только ночью, сообщили в областном МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области во вторник, 26 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -3…+2 ˚С. Повсеместно пройдёт снег с дождём.

Днём потеплеет до 0…+5 ˚С. Ожидается небольшой снег. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Местами его порывы усилятся до 15-17 м/с.

В Белгороде в ночь на 26 декабря будет идти дождь со снегом при +1 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +3 ˚С. Ожидается дождь.

Плюсовая температура в Белгороде задержится вплоть до конца года — до 31 декабря. Максимально она поднимется 27 декабря — до +5 ˚С. Возможны осадки — преимущественно ночью.

Жители Белгорода и Старого Оскола оставили больше всего жалоб на уборку снега
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#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Снег#Ухудшение погоды#Ветер#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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