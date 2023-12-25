В Белгородской области ухудшится погода

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В Белгородской области во вторник, 26 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -3…+2 ˚С. Повсеместно пройдёт снег с дождём.
Днём потеплеет до 0…+5 ˚С. Ожидается небольшой снег. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Местами его порывы усилятся до 15-17 м/с.
В Белгороде в ночь на 26 декабря будет идти дождь со снегом при +1 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +3 ˚С. Ожидается дождь.
Плюсовая температура в Белгороде задержится вплоть до конца года — до 31 декабря. Максимально она поднимется 27 декабря — до +5 ˚С. Возможны осадки — преимущественно ночью.