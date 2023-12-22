Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Снег на улицах Белгорода, к сожалению, пока не сияет, но сам город — да. Праздничные украшения и иллюминации создают ту новогоднюю атмосферу, которой сейчас не хватает белгородцам.
«Эрмитаж» уже работает и принимает посетителей. Радует своей яркостью, делится с гостями прекрасным изнутри и снаружи. Заметно, что он ни минуты не остаётся пустовать, потому что большое число белгородцев приходят сюда с семьёй, детьми, друзьями и близкими, чтобы сделать фото на память и посмотреть картины. Если же «Эрмитаж» и освобождается, то ненадолго. Буквально через минуту внутри уже слышны голоса, заметны вспышки и улыбки горожан.
Особой популярностью пользуются сияющие дамы и корабль. Особенно у маленьких белгородцев, которые подолгу у него задерживаются.
Журналистка Бел.Ру услышала разговор отца с детьми, которые остановились у судна:
— Корабль! Пап, это летучий корабль?
— Конечно!
— А на нём летают герои и защитники родины?
— Да, скорее всего летают.
— Красивый.
Есть на что посмотреть и в других частях парка. Гирлянды похожи на купол или коридор ледяного дворца, как подметила проходящая мимо юная девушка. Разве она не права?
У фонтана вкус сказочно-праздничной атмосферы уже насыщеннее и ярче, как и все мерцающие там гирлянды, звёзды, шары, лица молодых людей и пар, которые остановились здесь выпить кофе или чая.
Не беспокойтесь, эта девушка не грустно сидит в одиночестве. Она ждёт своего спутника и тёплый кофе.
Уже хочется, чтобы Новый год наступил поскорее.
Самая настоящая сказка начинается на подходе к Соборной площади. Музыка, огни, вкусные ароматы, украшения и счастливые гуляющие белгородцы, которых здесь намного больше. А всё внимание детей обращено на большую ёлку, мерцающие разными цветами качели и снующий туда-сюда паровозик.
А каток даже снаружи выглядит впечатляюще.