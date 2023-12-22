Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду

«Эрмитаж» уже работает и принимает посетителей. Радует своей яркостью, делится с гостями прекрасным изнутри и снаружи. Заметно, что он ни минуты не остаётся пустовать, потому что большое число белгородцев приходят сюда с семьёй, детьми, друзьями и близкими, чтобы сделать фото на память и посмотреть картины. Если же «Эрмитаж» и освобождается, то ненадолго. Буквально через минуту внутри уже слышны голоса, заметны вспышки и улыбки горожан.