Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Новый год

Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду

22 декабря 2023, 10:19
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Новый год

В ожидании Нового года белгородцы посещают ёлку, делают фото и ждут снег

Белгород оживает в преддверии Нового года даже без снега. Праздничные украшения, иллюминации, открытие музея «Эрмитаж», сияющие фигуры, гирлянды в парке, фонтан со сказочно-праздничной картинкой и прогулки на Соборной площади создают атмосферу новогодней сказки.

Снег на улицах Белгорода, к сожалению, пока не сияет, но сам город — да. Праздничные украшения и иллюминации создают ту новогоднюю атмосферу, которой сейчас не хватает белгородцам.

«Эрмитаж» уже работает и принимает посетителей. Радует своей яркостью, делится с гостями прекрасным изнутри и снаружи. Заметно, что он ни минуты не остаётся пустовать, потому что большое число белгородцев приходят сюда с семьёй, детьми, друзьями и близкими, чтобы сделать фото на память и посмотреть картины. Если же «Эрмитаж» и освобождается, то ненадолго. Буквально через минуту внутри уже слышны голоса, заметны вспышки и улыбки горожан.

Белгородский «Эрмитаж»Белгородский «Эрмитаж»
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Белгородский «Эрмитаж»
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Особой популярностью пользуются сияющие дамы и корабль. Особенно у маленьких белгородцев, которые подолгу у него задерживаются.

Журналистка Бел.Ру услышала разговор отца с детьми, которые остановились у судна:

— Корабль! Пап, это летучий корабль?
— Конечно!
— А на нём летают герои и защитники родины?
— Да, скорее всего летают.
— Красивый.
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгородНовогодний белгород
Новогодний белгород
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Есть на что посмотреть и в других частях парка. Гирлянды похожи на купол или коридор ледяного дворца, как подметила проходящая мимо юная девушка. Разве она не права?

Парк ПобедыПарк Победы
Парк ПобедыПарк Победы
Парк ПобедыПарк Победы
Парк ПобедыПарк Победы
Парк Победы
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

У фонтана вкус сказочно-праздничной атмосферы уже насыщеннее и ярче, как и все мерцающие там гирлянды, звёзды, шары, лица молодых людей и пар, которые остановились здесь выпить кофе или чая.

Парк Победы, фонтан, Театральный проездПарк Победы, фонтан, Театральный проезд
Парк Победы, фонтан, Театральный проездПарк Победы, фонтан, Театральный проезд
Парк Победы, фонтан, Театральный проездПарк Победы, фонтан, Театральный проезд
Парк Победы, фонтан, Театральный проездПарк Победы, фонтан, Театральный проезд
Парк Победы, фонтан, Театральный проезд
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Не беспокойтесь, эта девушка не грустно сидит в одиночестве. Она ждёт своего спутника и тёплый кофе.

Парк Победы, БелгородПарк Победы, Белгород
Парк Победы, Белгород
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Уже хочется, чтобы Новый год наступил поскорее.

Театральный проезд, БелгородТеатральный проезд, Белгород
Театральный проезд, БелгородТеатральный проезд, Белгород
Театральный проезд, БелгородТеатральный проезд, Белгород
Театральный проезд, БелгородТеатральный проезд, Белгород
Театральный проезд, БелгородТеатральный проезд, Белгород
Театральный проезд, БелгородТеатральный проезд, Белгород
Театральный проезд, Белгород
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Самая настоящая сказка начинается на подходе к Соборной площади. Музыка, огни, вкусные ароматы, украшения и счастливые гуляющие белгородцы, которых здесь намного больше. А всё внимание детей обращено на большую ёлку, мерцающие разными цветами качели и снующий туда-сюда паровозик.

Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадь
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

А каток даже снаружи выглядит впечатляюще.

КатокКаток
Каток
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«Ёлочка, гори!»: как прошёл тест сияния главной ёлки Белгорода под ледяным дождём
Узнать подробнее
Читайте также:
Олени, ёлки и гирлянды: белгородцы показывают украшенные к Новому году дворыНе только на Соборной: в микрорайонах Белгорода готовятся к встрече Нового годаНовый год к нам мчится: в Белгороде запустили праздничный автобус
#Город#Общество#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Фоторепортаж#Качели#Соборная площадь#Дети#Каток#Музыка#Снег#Украшения#Новости Белгорода#Эксклюзив#Фонтан#Белгород#Татьяна Лукащева#Сказка#Купол#Герои#Атмосфера#Гирлянды
Подпишитесь
Взрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле
Сегодня, 12:41
Андрей Рюмин дал старт работе высокотехнологичных энергообъектов особой важности
Сегодня, 12:10
Почему на цемзаводе в Белгороде делали калийные удобрения, а потом цех закрыли?
Сегодня, 09:07
«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом
Сегодня, 06:30
В белгородской ФНС прокомментировали «потерю» машины экс-депутата горсовета
Сегодня, 12:54